Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku. Nelíbí se jim chystané změny

Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR do čtyř ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila od dubna. Spojily se dva odbory, skončilo jejich vedení. Kvůli změnám odbory agentury vyhlásily koncem března stávkovou pohotovost.
„Stávkujeme proto, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech. Odbory ve veřejné službě nemohou mlčet ve chvíli, kdy stát přichází o odbornost, kontinuitu a kapacity, bez nichž nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu,“ uvedl předseda odborů agentury Václav Nikl.
Dodal také, že vyhlášení stávky odboráři vnímají jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem „opakovaně zahnáni do bezvýchodné situace“. To se podle Nikla nyní děje napříč veřejnou správou.
Odbory požadují, aby s nimi vedení úřadů a institucí organizační změny projednávalo předem, a to nejméně jeden měsíc. Žádají také odůvodnění záměrů.
Podle Dědkové vyhlášení stávky odhlasovala celá členská základna. Členů má odborová organizace agentury 60. Od dubna funguje na ministerstvu pro místní rozvoj odbor bydlení a soudržnosti, v němž je 116 pracovníků. Vznikl při dubnových změnách v úřadu, tedy při takzvané systemizaci. Sloučila se agentura pro sociální začleňování s odborem bydlení, upřesnila Dědková. Změně nepředcházela debata, skončilo předchozí vedení obou odborů. Podle odborářů reorganizace agendu paralyzovala, z ministerstva odcházejí experti.
Odbory agentury podpořily i další odborové organizace, a to Straka z Úřadu vlády, Odborový svaz MEDIA a odborové organizace z ministerstva životního prostředí a Národního muzea. Odboráři veřejného sektoru chtějí víc spolupracovat.