„Chceme až 9 až 10 procent růstu nominálních platů, chceme přidání do tarifů a jsme připraveni eskalovat situaci,“ prohlásil na tiskové konferenci předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.

Eskalací situace rozumí to, že odborové organizace jsou připraveny přistoupit k celé paletě kroků, a to nehledě na blížící se volby do Sněmovny.

V tiskové zprávě přitom odboráři mluví o něco umírněněji, o přípravě na vyhlášení stávkové pohotovosti, a že cílem je přimět vládu k plnohodnotnému jednání, které nebude jen formálním gestem, ale skutečným dialogem o budoucnosti platových poměrů ve veřejných službách.

Pasivita vlády podle Středuly ohrožuje vnitřní bezpečnost České republiky, stabilitu veřejné správy a prohlubuje nespokojenost mezi jejími zaměstnanci.

„Apelujeme na brzký termín jednání o platech ve státní sféře,“ uvedl Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací a mluvčí odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry.

Odboráři uvítali, že od července vzrostou platy vojákům, policistům a hasičům, ale přehlížení civilních zaměstnanců označili za naprosto nepřijatelné.