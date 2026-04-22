„Likvidační návrh.“ Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

  10:21aktualizováno  10:25
Odbory Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby, který má v plánu převést financování z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Odbory veřejnoprávních médií návrh považují za likvidační. Později by se k situaci měli vyjádřit také odbor ČT, ředitel televize Hynek Chudárek se odpoledne setká s premiérem Andrejem Babišem.
Odbory Českého rozhlasu vyhlásili před budovou Českého Rozhlasu ve Vinohradské ulici v Praze vstup do časově neomezené stávkové pohotovosti. Plánovanou změnu ve financování veřejnoprávních médií považují za likvidační. (22. dubna 2026) | foto: ČTK

„Odbory Českého rozhlasu považují návrh zákona za neúplný, tedy ušitý horkou jehlou, a podle některých ustanovení i za nepřátelský. Navrhovaná výše financování Českého rozhlasu je pro odbory zcela nepřijatelná,“ zdůraznil předseda OS MEDIA a Rady OZO Českého rozhlasu Jan Křemen s tím, že navrhovaná výše financování významně omezí činnosti ČRo a také jeho nezávislost.

Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

Za velmi nepovedený označil návrh také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral.

Později by se k situaci měli vyjádřit také odbory ČT, ředitel televize Hynek Chudárek se odpoledne sejde s premiérem Andrejem Babišem. Podle Babiše je prostor pro úspory. „Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá sedmnáct členských států (EU),“ řekl v pondělí Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě.

