Nesystémové, nepřipravené. Odbory tepou změny na Úřadu vlády

  16:37
Odborová organizace na Úřadu vlády Straka považuje chystaný přesun části agend na ministerstva za nesystémový a odborně nepřipravený. Reorganizace plánovaná od 1. července nebyla předem projednána s odbory, což může být podle nich v rozporu se zákonem o státní službě. Zástupci organizace to ve čtvrtek uvedli v prohlášení.
Vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha ve čtvrtek řekla, že připomínkami a návrhy expertů se zabývá a vyjádří se k nim v pondělí.

Přesun agendy protidrogové politiky, duševního zdraví, lidských práv, rovnosti žen a mužů a změny v sekci pro státní službu vedení Strakovy akademie předem neprojednalo nejen s odborovou organizací, ale ani s dotčenými radami vlády či vedením příslušných útvarů. Takový postup podle odborářů může ohrozit kontinuitu, odbornost a kvalitu výkonu těchto agend.

„Odborová organizace Straka nezpochybňuje právo vlády a politické reprezentace rozhodovat o podobě a organizaci výkonu státní správy ani upravovat rozdělení jednotlivých agend mezi ústřední správní úřady. Takové změny však musí být připravovány transparentně, odborně, po řádném projednání, a především v mezích platných zákonů,“ uvedla.

Odboráři míní, že postup Úřadu vlády ČR může být v rozporu se zákonem o státní službě. Upozorňují zejména na povinnost předem projednat s odbory návrhy týkající se organizační struktury a systemizace služebního úřadu.

Vedení úřadu vlády podle odborářů opakovaně přistupuje k reorganizačním změnám bez předchozího projednání i odborné diskuse a v rozporu se zákonnými povinnostmi vůči odborové organizaci i samotným zaměstnancům.

„Současně dochází k systematickému oslabování odborného zázemí Úřadu vlády ČR a k odchodu či vytlačování zkušených a loajálních zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří po řadu let zajišťovali kontinuitu a kvalitu výkonu státní správy,“ sdělili odboráři.

Přehodnoťte svůj postup, vyzývají Úřad vlády

Stanovisko odborů na úřadu vlády podpořil i zastřešující Odborový svaz státních orgánů a organizací. Za mimořádně závažné pokládá zejména informace, že vedení úřadu vlády mělo odbory opakovaně ujistit, že další přesuny agend neplánuje a že případné změny s nimi předem projedná.

Svaz vyzval vedení úřadu, aby svůj postup přehodnotilo, zahájilo řádné jednání s odborovou organizací Straka a všechny plánované změny jasně a odborně odůvodnilo.

Vláda minulé pondělí schválila na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a Barthy přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do čtyř ministerstev.

Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že je potřeba nadresortní řízení. Požádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude ale fungování po tomto přesunu efektivnější.

