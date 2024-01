Návrh seznamu profesí s nárokem na předčasný důchod má být koncem února

Ministerstvo práce už dříve uvedlo, že by vláda měla výčet profesí projednat letos v prvním čtvrtletí. Seznam má vycházet z výsledků analýzy ministerstva zdravotnictví o invaliditě a pracovní neschopnosti za posledních deset let. Zákonná pravidla pro dřívější penzi až o pět let by pak měla být stejná, jako mají už teď záchranáři a podnikoví hasiči. Týkat by se to mělo lidí, u kterých se rizika nedají snížit ochrannými pomůckami.

Podle Ďurča by mělo jít o několik desítek tisíc lidí, kteří by mohli využít odchod do předčasného důchodu. „Pevně věřím, že na přelomu února a března to bude konečně na světě,“ řekl. Na úterním jednání se podle něj nemluvilo o tom, kterých konkrétních povolání by se měla změna týkat.

Ministerstvo dříve uvedlo, že vychází z rizikových faktorů hluk, prach, chlad, teplo, chemikálie a biologické látky, tlak vzduchu, záření, fyzická, psychická či zraková zátěž, vibrace a pracovní poloha. Práce pak dělí do čtyř kategorií. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky; ve čtvrté je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví. Do čtvrté kategorie spadá 18 tisíc lidí, do třetí asi 450 tisíc.

Podle Ďurča není třeba diskutovat o dřívější penzi pro pracovníky ze čtvrté kategorie. Pracovali třeba jako obsluha důlních zařízení, řezači plamenem, svářeči, slévači, brusiči, kamnáři či zedníci. Diskuse se vedou o třetí kategorii, uvedl odborář. Do ní patří třeba obsluha zařízení na zpracování kovů, specializované zdravotní sestry či montážní dělníci.

Odboráři prosazují, aby se možnost dřívější penze týkala i všech ze třetí kategorie. Zaměstnavatelé naopak usilují o užší vymezení. Poukazují mimo jiné na případný velký výpadek pracovních sil, které už teď chybí.

Vybrané profese by do důchodu mohly chodit dřív po odpracování určitého počtu směn v rizikových a náročných podmínkách. Zaměstnavatelé by na tyto pracovníky platili vyšší odvody – sazba pojistného by činila pět procent navíc. Dřívější penze by se nekrátila. Tato pravidla platí už pro záchranáře a podnikové hasiče. Až o sedm let dřív mohou chodit do penze horníci.

Důchodový věk se v Česku postupně zvedá. U mužů se odsouvá každý rok o dva měsíce, u žen obvykle o víc měsíců. Na 65 let se dostane v roce 2030 nejdřív u mužů, bezdětných žen a matek s jedním dítětem, u matek s více dětmi později.

Každý rok by se měla věková hranice přehodnocovat podle doby dožití lidem, jimž bude zrovna 50 let. Odsouvat se má nejvýš o dva měsíce ročně.