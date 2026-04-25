Odbory budou chtít snížení věku odchodu do důchodu a zkrácení pracovního týdne

V pondělí konfederace odborových svazů odešle stanovisko ke změnám týkající se zákoníku práce, konkrétně legalizace tzv. švarcsystému u zaměstnanců platforem.
Důchodový věk se v Česku zvedá už léta u mužů o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři. Na 65 let se dostane ve 30. letech. Podle reformy minulé vlády má kvůli udržitelnosti penzí pak posouvání pokračovat o měsíc ročně na 67 let. Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slíbila zastropování věku na 65 letech či úpravu důchodů pro náročné profese. Zaměstnavatelé jsou proti zmrazení věkové hranice, poukazují na nedostatek pracovních sil.
Program ČMKOS na období mezi lety 2026 až 2030, který má ČTK k dispozici, se soustředí zejména na srovnání mezd v České republice k úrovni vyspělých zemí EU. Zároveň budou chtít nadále posilovat vyjednávání, právní ochranu zaměstnanců, dostupnost veřejných služeb a nastavení důchodového systému.
Kromě snížení věku odchodu do penze by se podle Středuly měly důchody také řádnou formou valorizovat. Zároveň by lidé pracující v náročných profesích měli mít možnost odejít do důchodu dříve. Odbory prosazují zastropování penzijního věku na 65 letech dlouhodobě. Dřívější důchod kvůli práci v rizikovém prostředí požadují pro širší okruh pracovníků.
Podle návrhu vládního legislativního plánu se měla věková hranice zmrazit v první důchodové novele, kterou má MPSV předložit v dubnu. Změny mají platit od ledna příštího roku. Nastavení dřívějších penzí pro náročné profese má pozměnit druhá předloha, která by měla být účinná od roku 2028. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) dříve řekl, že věk se zastropuje až ve druhé vlně spolu s řešením důchodu při rizikové práci.
Odbory také v přijaté rezoluci připomněly, že ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o platformové práci. Ten by měl například upravit pravidla a ochranu pracovníků i osobních údajů. Norma o platformové práci přenáší do české legislativy směrnici EU s nastavením minimálních pracovních podmínek. Podle ČMKOS by ale zásahy do zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti mohly být nebezpečné a zároveň vyvolávají obavy z legalizace švarcsystému.
Podle Středuly se nesmí stát, že by v Česku vznikl třetí druh pracovního poměru, který by se mohl u některých zaměstnanců vést k nejisté a nebezpečné změně pracovního poměru. Zaměstnavatelé by podle něj touto cestou mohli nastavovat podmínky, které by pracovníky znevýhodňovaly.