Odbory poukazují na to, že zamýšlené změny s dopadem na desetitisíce zaměstnanců s odboráři nikdo neprojednal, neprošly řádným legislativním procesem, jsou nekoncepční a mohly by ohrozit fungování úřadů. Sdělil to předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací (OSSOO) Pavel Bednář.
Cílem služebního zákona bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do EU. Léta sklízelo kritiku, že ho nemá. Norma totiž začala platit až od ledna 2015.
Čtveřice koaličních poslanců z ANO, SPD a od Motoristů ji navrhuje od července nahradit novým zákonem, který by podle nich umožnil rychlejší zeštíhlování státní správy a zjednodušení administrativy. Zaměstnávání státních úředníků by se víc podobalo běžnému pracovnímu poměru, řídilo by se zákoníkem práce. Správní řízení při zaměstnávání by nahradila pracovní smlouva.
„Způsob zpracování a předložení takto zásadního materiálu i materiál samotný hodnotíme jako diletantský hazard s celým systémem státní služby. Takový hazard, směřující pouze k snadnějším a levnějším ‚vyhazovům‘ nepohodlných úředníků, si rozhodně v současnosti jako stát nemůžeme dovolit,“ uvedl Bednář.
Odbory žádají premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda s poslaneckými návrhy nesouhlasila. Poukazují na to, že zásadní změny s dopadem na 70 tisíc státních úředníků neprošly řádným připomínkovým řízením.
„Předložené návrhy s námi jako zástupci státních zaměstnanců nebyly před jejich zpracováním konzultovány. To představuje zásadní porušení principů sociálního dialogu, jehož význam největší strana současné vládní koalice, tedy hnutí ANO, před volbami opakovaně zdůrazňovala,“ podotkl předseda OSSOO. Dodal, že záměry neprojednaly tripartita či rada vlády pro veřejnou správu.
Podle svazu je norma nekoncepční, sepsaná narychlo a mohla by být i protiústavní. Návrhy by vedly k destabilizaci státní služby, uvedl Bednář. Uvedl, že věří v to, že cílem vlády není úřady paralyzovat a rozvrátit, mělo by to dopad na obyvatele.
Odbory uvádějí, že by navrhovaná legislativa odbourání administrativy, větší transparentnost či zrychlení a zjednodušení procesů nepřinesla. Omezily by se naopak bariéry pro účelové či diskriminační propouštění, mohlo by tak přibýt soudních sporů, je přesvědčen Bednář. Odboráři chtějí o podobě změn služebního zákona a jeho nastavení jednat. Zmiňují úpravu takzvané systemizace, výběrových řízení, odvolávání vedoucích, zvláštního odstupného, služebních cest, osobních příplatků či pracovního hodnocení.