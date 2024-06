Jurečka se schází s odboráři, projednají zvýšení platů ve veřejném sektoru

Odboroví předáci požádali vládu o jednání v polovině května poté, co Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) zrušila svou chystanou demonstraci proti vládním záměrům.

Debatovat chtějí i o reformě penzí či změnách zákoníku práce. Mimořádně by se kvůli tomu mělo sejít předsednictvo tripartity. Podle Středuly zasedne 25. června. Jednání tripartity na začátku května opustili odboráři předčasně. Stěžovali si na to, že jejich argumenty vládní strana nebere v potaz.

„Požadujeme letos navýšení platových tarifů o 15 procent. Chceme se blížit ke smazání propadu reálných výdělků kvůli inflaci,“ uvedl Středula.

Zvýšení tarifů v nejnižší tabulce pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví či pro nepedagogy ve školství navrhla i část zaměstnavatelů.

Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů už dřív vládě doporučily zvednout těmto zaměstnancům základ výdělku o pět procent, a to už od letošního dubna. Poukazovaly na to, že zhruba polovina tarifů v této tabulce je pod hranicí minimální či zaručené mzdy a že je obtížné za takových podmínek zaměstnance získat a udržet. Jurečka už dřív uvedl, že je mu návrh části zaměstnavatelů „poměrně sympatický“ a povede se o něm diskuse.

Od ledna by se odměňování mělo upravit. Zaručené mzdy, které představují nejnižší výdělek podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce, by měly zůstat už jen ve veřejném sektoru. Vyplácet by se měly ve čtyřech stupních od minimální mzdy do jejího 1,6násobku. Dosud je stupňů osm a pohybují se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku.