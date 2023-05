Odbory přitvrdily, vládě daly ultimátum a varují před francouzským scénářem

Předseda odborového svazu Josef Středula na sociální síti také zdůraznil: „Nepřejeme si francouzský scénář. Pojďme spolu mluvit!“. Redakce iDNES.cz zjišťuje jeho podrobnější vyjádření.

Právě ve Francii, na kterou Středula ve svém příspěvku naráží, se v březnu uskutečnily demonstrace, které se odehrály kvůli tamní důchodové reformě zahrnující posun věku odchodu do penze ze 62 let na 64. Tamní odboráři chtěli „zastavit“ život v zemi a hovořili o začátku nové fáze protestů.

Jen za poslední dva březnové týdny ve Francii zranili při protestech a násilnostech v ulicích po celé zemi 1093 policistů, strážníků a hasičů, tamní ministr vnitra Gérald Darmanin uvedl, že jeho rezort v souvislosti s nepokoji eviduje také 2579 úmyslně založených požárů a 316 poškození veřejných budov.

Již v úterý v Česku odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, a to kvůli důchodové reformě a úspornému balíčku, který v minulém týdnu představila vláda. V pátek však obory přitvrdily, když vládě daly dvoutýdenní ultimátum pro jednání. Generální stávku zažila země naposledy před více než 30 lety.

Odbory už v úterý na tiskové konferenci řekly, že požadují debatu s vládou a za stávkovou pohotovostí si stojí. „Nikdo s námi ta opatření neprojednával. V čtvrtek jsme se pak dozvěděli, že většina vládních opatření se týká zaměstnanců, v neděli, že se o tom s námi nebude jednat, že schválení poslaneckou sněmovnou je už jen formalita. Dopady vnímáme opravdu velmi silně,“ řekl v úterý novinářům Středula.

Setkat se ještě nic neznamená

Na úterním jednání tripartity prý podle Středuly nedošlo k žádnému posunu ani shodě. „Setkat se ještě nic neznamená. Ukázat jasnou snahu o změnu, to je to, co čekáme.“

Vládní návrhy kritizuje také odborový svaz KOVO. „Pevně věřím, že se nám podaří zvrátit balíček i důchodovou reformu. Všichni ministři by si měli uvědomit, za jaké peníze tu lidé žijí, jaká je inflace,“ uvedl Roman Ďurčo, předseda svazu KOVO s tím, že na protest proti vládnímu balíčku se přidaly také odbory Škoda Auto.

Premiér Petr Fiala však v pondělí po jednání tripartity řekl, že postoj odborů považuje za nezodpovědný a nátlakové akce nepřispívají k dialogu. Odboráři si dnes znovu stěžovali na to, že s nimi kabinet o chystaných změnách nejednal.

„Můžeme poděkovat vládě, že nás opravdu stmelila. S kolegou Jaroslavem Povšíkem (předák odborů automobilky pozn. red.) jsme se dohodli, že se Škoda Auto ke stávkové pohotovosti připojí,“ uvedl Ďurčo. Podle něj tak jeho svaz s odbory automobilky, které jsou samostatné, dá dohromady 110 tisíc členů.

Podle vedení ČMKOS opatření balíčku míří proti zaměstnancům a jejich rodinám i proti důchodcům. Předáci zmínili snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, obnovení nemocenských odvodů u zaměstnanců či zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů.

Nátlakové akce nepřispívají k dialogu

V chystaných změnách penzí nesouhlasí třeba s dalším zvyšováním důchodového věku nad 65 let či se snižováním nových penzí. Požadují také dřívější důchod pro náročné profese bez krácení pobírané částky.

Podle premiéra Fialy by se odbory měly na změnách podílet. Nátlakové akce nepřispívají k dialogu, který s odboráři kabinet ale dál povede, řekl dále Fiala. Dodal, že odbory budou moci vyjádřit své výhrady v připomínkovém řízení u jednotlivých návrhů zákonů. Vláda ale podle premiéra není připravena v zásadních věcech ustupovat.

Podle Středuly je však takové připomínkové řízení jen formální záležitost. „Dialog není to, že někdo něco řekne a tak to bude, ale že je možná změna, a to nejen v dílčích parametrech, ale i v zásadních,“ řekl předseda ČMKOS.

Vedení centrály původně zvažovalo to, že na konec června svolá do Prahy zástupce odborů z celé země. Podobná shromáždění, kterých se účastní kolem 1500 odborářů a odborářek, pořádá konfederace každý rok v září před zahájením vyjednávání o platech. Od záměru předáci nakonec upustili. Rozhodli se pro stávkovou pohotovost.