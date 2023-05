Odbory vyhlásily pohotovost. Nebyl schopen se omluvit za lži, vyčetly Fialovi

„Sliboval zaměstnancům i zaměstnavatelům, že reformu projedná s tripartitou a to nesplnil. Sliboval nezvyšování daní. Daně zvyšuje. Sliboval nezvyšování věku odchodu do penze. Děje se pravý opak. Ostuda,“ napsal na Twitteru Středula. Své výtky může premiérovi Fialovi říci osobně na pondělním jednání tripartity.

Kritikou Středula reagoval tak na to, že Fiala v neděli v diskusi v ČT odmítl, že by v jakémkoliv zásadním prvku balíčku byl prostor pro změny. „Nebudeme ustupovat žádnému nátlaku,“ řekl v Otázkách Václava Moravce. Totéž by platilo i v případě stávek a protestů. „Přece si nebudeme vynucovat to, že budeme žít na dluh a země se řítí do katastrofy, nějakými stávkami,“ řekl Fiala.

Odbory nelibě nesou, že s nimi a se zástupci zaměstnavatelů vláda předem neprojednala svůj úsporný balíček, jímž chce snížit schodek rozpočtu v příštím roce o 94 miliard korun, a také svůj návrh důchodové reformy.

Trestají skupiny, které se nemohou bránit, kritizuje návrhy koalice šéf ČMKOS

Už od čtvrtka, kdy pětikoalice představila své návrhy, je odboráři ostřelují. „Vláda se rozhodla potrestat za své chyby především zaměstnance a důchodce. Jde o ty skupiny, které se nebudou bránit. Nemohou totiž optimalizovat a je tedy jisté, že od nich peníze na své špatné hospodaření opravdu vybere,“ vyčetl vládě šéf ČMKOS Středula.

Vyčetl také vládě, že se rozhodla nezavést spotřební daň na tiché víno, ale na nealkoholické nápoje, včetně kojenecké vody. chce uvalit základní sazbu DPH 21 procent a tím je také zdražit.

Koalice se chystá zvýšit daň z příjmu právnických osob, spotřební daň z tabáku a alkoholu, daň z hazardu i nemovitostí. Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Znovu hodlá zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvýší odvody OSVČ. Snížit schodek veřejných financí mají také úspory, hlavně omezení státních dotací. Vláda zatím přesně neřekla, kterých všech se to bude týkat.

Jurečka sáhl trochu vedl, diví se číslům koalice u návrhu penzijní reformy odborář Samek

Místopředseda odborové centrály ČMKOS Vít Samek se podivuje nad tím, co navrhuje koalice u důchodů. Její úvaha vychází z toho, že penzisté mají důchod pobírat v průměru 21,5 roku.

„Mám pocit, že tady ministr Marian Jurečka sáhl trochu vedle. Když si vezmete, že nyní muži odcházejí do důchodu v 64 letech, a připočtete si 21,5 roku, které slibuje, tak jste na věkové hranici 85 let. Ale muži se v průměru dožívají výrazně nižšího věku, jestli se nepletu,“ řekl pondělnímu vydání Práva Vít Samek. Dodal, že kdyby chtěla koalice uplatnit pravidlo 21,5 roku, znamenalo by to snižování důchodového věku.

Podnikatelé podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka chápou složitost situace. Předpokládali ale, že kabinet začne na provozu státu šetřit už letos. Vadí jim zvýšení daní pro firmy či zrušení daňových výjimek u zaměstnaneckých benefitů. Očekávají přesné informace o škrtech u dotací.