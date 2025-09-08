Odboráři chtějí víc peněz do zdravotnictví. Symbolicky mluvili k prázdným židlím

„Situace ve zdravotnictví a sociálních službách je kritická. Chybí lékaři, sestry, pečovatelé i další zaměstnanci. Důsledkem toho je, že se péče stává hůře dostupnou a její kvalita klesá. Pacienti i klienti na to doplácejí každý den. Uplynulé čtyři roky vláda nevyužila k tomu, aby vytvořila bezpečné a motivující prostředí pro zaměstnance,“ uvedl na shromáždění místopředseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Lubomír Francl.
Na pondělním happeningu konaném před ministerstvem zdravotnictví odboráři demonstrativně mluvili k prázdným židlím pro pět ministrů, které pozvali a kteří nedorazili.
„Státní rozpočet a úhradová vyhláška na příští rok se teprve budou schvalovat a zatím nejsou definitivní,“ reagoval mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob s tím, že ministr Vlastimil Válek z TOP 09 se akce nezúčastnil kvůli dlouhodobě naplánovanému programu v Olomouckém kraji.
„Platy lékařů rostly v posledním období velmi slušně, k navýšení došlo i u nelékařského personálu. Stejně tak se zlepšily i pracovní podmínky zdravotníků v souladu s dohodou podepsanou v prosinci 2023,“ dodal Jakob. Podle odborů ale tato dohoda z většiny naplněna nebyla, žádají například sjednocení odměňování nebo navázání platů na průměrnou mzdu.
Podle předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové před čtyřmi lety chybělo ve zdravotnictví asi 2 tisíce sester, loni přes 3 tisíce. Běžné jsou dvanáctihodinové směny, podotkla odborářka. Poukazuje také na to, že výdělek sester se ve státních a soukromých zařízeních liší i o 10 tisíc korun.
Podle odborů je nutné řešit nejen odměňování, ale i pracovní podmínky. Odboráři si stěžují kvůli nedostatku personálu i na přepracovanost a přetěžování. Kritizují, že digitalizace proniká do nemocnic pomalu a sestry musí údaje přepisovat místo jejich přehrání či automatického záznamu.
Odbory s Českou lékařskou komorou protestovaly naposledy v prosinci 2023. Víc než 6 tisíc lékařů tehdy vypovědělo přesčasy v nemocnicích. Dosáhli pak zvýšení platů. Další protest odboráři ohlásili loni na podzim, kvůli povodním od něj ale upustili.
Ve zdravotnictví pracovalo podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2023 celkem 317 tisíc lidí, z toho 47 329 lékařů, 85 309 všeobecných sester a 4 559 porodních asistentek.
V nemocnicích činila průměrná hrubá měsíční mzda lékařů včetně odměn a příplatků 101 408 Kč, sester a porodních asistentek dosáhla 58 552 Kč. Podle lékařů tvoří asi 40 procent částky služby a přesčasy.