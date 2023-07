Lékaři mají mít ročně přes tisíc hodin přesčasů. Odbory hrozí protesty

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zdravotnické odbory svolávají tiskovou konferenci již podruhé v krátké době. V červnu vyhlásily stávkovou pohotovost na základě uniklých informací o návrzích rozpočtu ministerstva financí, podle kterého by příští rok nedošlo na valorizaci platby za státní pojištěnce.

Nyní se odbory „bouří“ kvůli možnému znovuzavedení větší porce přesčasů pro ošetřující pracovníky, který pozměňovacím návrhem předložil poslanec a předseda sněmovního Výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský z KDU-ČSL.

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové tak porušil dohodu, kterou mezi sebou měli zaměstnavatelé, vláda a odbory. „Vracíme se tím do let 2008 až 2013. Zdravotnický personál by podle tohoto znění zákona mohl odpracovat více než 800 hodin navíc. Záchranáři či lékaři až přes tisíc hodin navíc,“ říká pro iDNES.cz Žitníková.

Zákon stanovuje nejvyšší roční hranici práce přesčas na 416 hodin, z čehož může být 150 hodin práce nařízeno. „Měla by se spíše navrhovat taková opatření, která zlepší lékařům život,“ sděluje Žitníková a dodává, že odbory již oslovily poslance, senát i jednotlivé výbory.

„Nikde nevidím snahu nějak situaci zlepšovat. Lékaři nám odcházejí z nemocnic do zahraničí. Pokud se přes léto nic nestane, obrátíme se na Evropskou komisi a na podzim svoláme protestní akce,“ prohlašuje Žitníková.

Odbory to překrucují, říká Kaňkovský

Podle Kaňkovského, který je sám lékařem, je návrh pouze dočasnou reakcí na stávající stav v nemocnicích. „Tento návrh jsme podali s kolegy ze zdravotního výboru jako reakci na obrovské obavy z nemocnic i záchranné služby, že s úpravou zákoníku práce nezajistí potřebný objem pohotovostních služeb a budou muset omezovat péči,“ říká pro iDNES.cz Kaňkovský.

Podle poslance dává návrh pouze právní ošetření přesčasům, které lékaři už nyní nadělávají. „Velmi mě mrzí, že odbory ve své kritice překrucují fakta. Například tvrdí, že další práce přesčas nebude dobrovolná, což není pravda, půjde o dohodu, kterou lékař může a nemusí podepsat a může jí také kdykoliv vypovědět,“ vysvětluje Kaňkovský.

Odbory i Česká lékařská komora podle Kaňkovského jen šíří poplašné zprávy. „Samozřejmě musíme dělat vše proto, abychom postupně počet přesčasů snižovali,“ dodává lidovecký poslanec.

Podle Válka to byl omyl

Informaci o zrušení valorizace už šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek popřel. Proti odkladu valorizace plateb za státní pojištěnce protestovaly zdravotnické odbory a opoziční hnutí ANO. Postoj Válka k přesčasům redakce iDNES.cz zjišťuje.

Změna valorizace se podle Válka dostala do návrhu omylem. „Její zmínku v pracovním návrhu rozpočtu vidím jako nedopatření způsobené horlivým úřednickým perem. Diskuse ještě proběhne, ale ne o tomto,“ uvedl.