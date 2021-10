Odchod levice ze sněmovny je podle lídrů KSČM nebezpečný. My se vrátíme, nekončíme v propadlišti dějin, zaznělo

Často skloňovanou náhradnicí, která by ve vedení strany mohla nahradit bývalého předsedu Filipa, je současná europoslankyně Kateřina Konečná. V případě svého zvolení plánuje návrat ke kořenům levice. „Letošní volby byly referendem o Andreji Babišovi, na což levice tvrdě doplatila,” řekla v prohlášení Konečná. Podle ní však na výsledky voleb doplatí především čeští občané. „Se svým týmem jsem však připravena okamžitě pracovat na tom, aby tento strašný výsledek byl odrazovým můstkem směrem vzhůru,“ sdělila novinářům Konečná, podle níž je cestou tvrdá práce a návrat k čitelnější radikálně levicové straně.

I když se v posledních letech oblíbenost KSČM mezi voliči snižovala, stále to stačilo na pokoření pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Letos strana ztratila hlasy i ve svých baštách, kde v minulosti dosahovala i čtyřiceti procent. Mnozí představitelé vidí původ ztráty zájmu veřejnosti o KSČM v tom, že se strana nedostatečně prezentovala voličům a nebyla dost vidět. „Musíme být více mezi lidmi a být srozumitelnější,“ řekla médiím lídryně pražské kandidátky Marta Semelová.

Budoucnost levicové strany podle straníků leží na mladých lidech a zpřístupnění strany potenciálním voličům. „Buďme mezi lidmi, obsaďme sociální sítě, jak to dělají jiné strany,“ naznačuje Konečná.

Podle místopředsedy strany Petra Šimůnka je výsledek letošních voleb reflexí změny společnosti a nevyhnutelného stárnutí základny věrných voličů KSČM. Velký vliv na propad preferencí komunistické strany mohla podle některých mít i tolerance vlády premiéra Andreje Babiše, nicméně dopad toho, že stranu do voleb vedl lídr, který plánoval rezignovat na post už od roku 2018, nikdo z přítomných přímo nepotvrdil.

Strana i přes letošní nízké výsledky stále věří v návrat do sněmovny v následujících volbách. „Se svým týmem udělám všechno proto, abychom se zde za čtyři roky sešli v radostnější atmosféře. KSČM rozhodně nekončí v propadlišti dějin,“ uzavřela Konečná.



Komunistická strana do budoucna plánuje pokračovat ve své práci a chce se zaměřit na své zástupce na nižších úrovních. Momentálně již bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip se podle svých slov vrátí ke své advokátní praxi. „Mé rozhodnutí pramení z přesvědčení, že to, co jsem mohl, jsem již straně dal,“ uzavírá Filip.