Odchod ministrů ČSSD z vlády by byl jen její rekonstrukcí. Pokusím se Hamáčka a Staňka usmířit, řekl Zeman

Praha Odchod ministrů sociální demokracie z vlády by byl jen její personální rekonstrukcí. V televizi Barrandov to ve čtvrtek řekl prezident Miloš Zeman. Vznikla by podle něj nová většina bez ČSSD, která by kabinet Andreje Babiše (ANO) podporovala.

Předsedu ČSSD Jana Hamáčka a ministra kultury Antonína Staňka by chtěl Zeman pozvat do Lán a pokusit se je usmířit. Pokud by sociální demokracie prosadila podání kompetenční žalobu na prezidenta, Zeman by s ní přerušil vyjednávání.



ČSSD usiluje o odvolání Staňka z funkce ministra kultury a o jmenování Michala Šmardy (ČSSD) jeho nástupcem. Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, který mu na konci května poslal předseda vlády. Zeman ve čtvrtek připomněl slova bývalého prezidenta Václava Havla, že prezident není automat na podpisy. Podle Zemana má prezident právo na vyjádření pochybností.



Poukázal na to, že zatímco Staněk má titul docent, Šmarda má jen středoškolské vzdělání. Kandidát na ministra kultury Šmarda podle něj nemá žádné zkušenosti s oblastí kultury, zatímco Staněk řídil jako primátor Olomouc, které Zeman označil za kulturní město. Zeman také zopakoval, že konec Staňka začal Hamáček požadovat poté, co ministr kultury odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta kvůli podezřením z ekonomických nepravostí.

Zeman v rozhovoru, který byl předtáčen během dne ještě před večerní schůzkou s Hamáčkem, řekl, že pozval Hamáčka a Staňka do Lán a pokusí se je usmířit. Šmarda by se podle něj měl stát volebním manažerem ČSSD pro krajské volby a Staněk by zůstal ministrem kultury.

Sociální demokracie v posledních dnech mluvila o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by Zeman nadále odmítal Staňka odvolat. Zeman řekl, že by v takovém případě přerušil veškeré vyjednávání se sociální demokracií. Vyhrožování kompetenční žalobou označil za drzost.

Řekl také, že sociální demokracie je po debaklu, který utrpěla ve volbách do Evropského parlamentu, „trochu hysterická“.

Sociální demokraté trvají na tom, že situace na ministerstvu kultury se má vyřešit do neděle 30. června. Pokud se tak nestane, svolá ČSSD mimořádné jednání předsednictva, které rozhodne o dalším postupu.