Odhalili útočníky na Skripala, zaměřili se na Babiše ml. Bellingcat pomohl ověřit snímky z Krymu

Praha Investigativci z občansko-žurnalistické skupiny Bellingcat, kteří mimo jiné odhalili identitu útočníků na Sergeje Skripala a jeho dceru, se zaměřili na snímky, které poskytl médiím Petr Protopopov a jež mají dokazovat, že Andrej Babiš junior strávil pobyt na Krymu dobrovolně, ačkoliv tvrdí opak. Spolupráce, k níž ve čtvrtek vyzvali uživatele Twitteru, ještě ten den přinesla výsledek.

Skupinu Bellingcat o pomoc s nalezením míst, na nichž byly snímky pořízeny, požádal studentský publicistický web Houpaciosel.cz. Ta výzvu zveřejnila na Twitteru a k identifikaci míst přispělo během několika hodin hned několik uživatelů. Na Twitteru to uvedl jeden z klíčových analytiků Bellingcatu Christiaan Triebert.

Fotografie, na které se zakrytým obličejem pózuje údajný opatrovník Babiše juniora Petr Protopopov, byla vytvořena nad Moskvou na místě zvaném Vorobjovy Gory („Vrabčí hory“). Analytici místo identifikovali podle výhledu, který porovnali se záznamem ze služby Google Street View.



Na další fotografii, kde je zachycen Andrej Babiš mladší se svou údajnou ukrajinskou přítelkyní, se dvojice nachází zřejmě na pláži v krymském Sevastopolu. Na záběrech nalezených Bellingcatem se shodují pozadí i kameny na pláži, jak upozornil uživatel Twitteru Haley Willis.



Second picture... maybe coastline near Chersonesos preserve (44.612665, 33.490423)? Horizon matches Yandex panoramic/photo views. Stack (44.630761, 33.528282) visible too. pic.twitter.com/yQIyYZRI8X — Haley Willis (@heytherehaIey) 29. listopadu 2018

Poslední identifikovaná fotografie byla zřejmě pořízena na Kornilově nábřeží v Sevastopolu. Investigativci poukázali na sloup a uříznutý strom v pozadí na snímku Babiše ml.

Photo 4 geolocated to the Kornilova Embankment in Sevastopol, Crimea: 44.614328, 33.521112 (https://t.co/zbD3AIAWav). Excellent work by @zaska12345 and good initial hints by @sheeborshee, @mccarthystweets and others. Now that location is known, time determination can start  pic.twitter.com/Duipk977r1 — Christiaan Triebert (@trbrtc) 29. listopadu 2018

Uživatelé se na Twitteru dále snaží najít místo, kde byl vyfocen snímek Babiše mladšího v kavárně, a snaží se také snímky časově zařadit, například za pomoci reklamního plakátu nebo počasí v době pořízení fotografií.

Podle reportáže Jiřího Kubíka a Sabiny Slonkové, kterou zveřejnil server Seznam Zprávy, psal Andrej Babiš mladší v lednu české policii, že byl unesen na Krym. Analyzované fotografie zveřejnil nejprve server Novinky.cz, následně je na Facebooku sdílel český premiér Andrej Babiš jako důkaz, že jeho synovi se na Krymu líbilo a s Petrem Protopopovem tam odjel dobrovolně. Jeho příspěvek v následujících dnech ze sociální sítě zmizel.



Bellingcat je mezinárodní investigativní skupina, která v minulosti například odhalila totožnost agentů GRU, kteří jsou podezřelí z útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji. Zabývali se také pádem malajského letadla nad východní Ukrajinou. Bellingcat zveřejňuje nejen výsledky svého pátrání, ale sdílí volně k použití také postupy, jakými ke svým závěrům došla.