V Husinci si lidé připomněli odkaz Jana Husa, dorazila stovka návštěvníků

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  13:51aktualizováno  13:51
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Socha Jana Husa na náměstí v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července 2020...

Socha Jana Husa na náměstí v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července 2020 konala ekumenická bohoslužba připomínající 605 let od upálení zdejšího rodáka a církevního reformátora. | foto: ČTK

V Husinci na Prachaticku se 6. července 2020 konala ekumenická bohoslužba...
Busta Jana Husa před modlitebnou v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července...
Socha Jana Husa na náměstí v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července 2020...
Modlitebna v Husově domku v Husinci na Prachaticku
6 fotografií
Odkaz církevního reformátora Jana Husa dnes v Husinci připomněla ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí 90 lidí. Další stovky návštěvníků zavítaly do Husova rodného domu. Při dvoudenních oslavách uctili výročí Husova upálení před 611 lety. Informaci sdělil v pondělí Petr Číško z Centra Mistra Jana Husa.

„V památníku je plno. Je tam spousta návštěvníků, což je jako každý rok, protože 6. července máme vrchol sezony,“ uvedl Číško. Bohoslužbu vedl Vojtech Pekárik z Církve československé husitské. Na úvod zazněla píseň Ó, svatý Bože, slyš naše hlasy.

Duchovní rozměr slavností doplňuje kulturní program města. V zahradě Centra Mistra Jana Husa rozbilo tábor historické vojenské ležení s ukázkami šermu a hrami pro děti. V neděli se konaly lampionový průvod a sousedská posezení za doprovodu koncertů.

V areálu Slavoje čekal na návštěvníky jarmark s pouťovými atrakcemi a sportovní turnaje. Letos také po městě stály tabule s otázkami, za jakou pravdou by lidé dokázali stát nebo co pro ně znamená pravda. Lidé tam mohli nalepit své odpovědi.

Husův rodný dům spravuje Církev československá husitská. Tradice Husových oslav v jeho rodišti se odvíjí od roku 1869. První připomínky se nesly ve znamení 500 let od Husova narození. Konaly se i za první republiky. Komunistický režim udělal ze vzpomínky Okresní mírové slavnosti. K původní myšlence, připomínání odkazu Jana Husa, se městečko vrátilo v roce 1990. V minulosti se oslav zúčastnili i prezidenti Václav Havel nebo Václav Klaus.

Hus katolickou církev kritizoval za odvrácení od jejích prvotních ideálů, odmítal její institucionalizaci, poukazoval na kněží žijící v hříchu či na kupčení s odpustky. Církev ho označila za kacíře a na kostnickém koncilu 6. července 1415 byl upálen. Kromě snah o reformu církve i společnosti je Husovi připisováno autorství traktátu O českém pravopise, který odstranil z češtiny spřežky a zavedl diakritická znaménka.

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V Husinci si lidé připomněli odkaz Jana Husa, dorazila stovka návštěvníků

Socha Jana Husa na náměstí v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července 2020...

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