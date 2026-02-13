Poslanci budou schvalovat odklad vyplácení nové superdávky o čtvrt roku

Juchelkova novela odkladu superdávky předpokládá, že by lidé by své nynější dávky na bydlení, živobytí a děti pobírali až do července, ne do dubna. Novou částku v podobě superdávky by dostali poprvé v srpnu místo května. Předloha také posouvá změny v životním minimu z května na říjen.
„Rozhodli jsme se prodloužit přechodné období z toho důvodu, že digitalizace funguje, jak má, nicméně úřad práce nestíhá kapacitně,“ řekl po jednání vlády Juchelka. Podle něj delší období na zpracování umožní vyvarovat se chyb a provést posuzování majetku. „Klienti nepocítí žádný výpadek příjmů,“ řekl ministr.
Superdávka nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci o ni měli požádat do konce loňského roku. Úřad práce dostal 333 800 žádostí. K tomu bylo přes 55 tisíc nových žadatelů a v lednu přibylo dalších více než 15 tisíc.
Druhá novela, kterou poslanci projednají na mimořádné schůzi mění částky životního minima od července a odkládá úpravu v posuzování nároku domácnosti na superdávku z letošního července na červen 2028. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti.
Životní minimum se má zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se má naopak snížit ze 4040 na 3750 korun.