Kdo musí povinně k zápisu do 1. třídy:
Takzvaná odkladová novela nabyla účinnosti v září 2025, ne všechny změny ale zavádí hned.
Pro děti narozené po 1. dubnu 2020 se ve věci odkladů nic nemění. Pro ty, které se narodily do 31. března 2020, už platí nová pravidla. Doporučení k odkladu musí vydat jednak pedagogicko-psychologická poradna (případně speciální pedagogické centrum), jednak i odborný lékaři či klinický psycholog. Kladné stanovisko pediatra či praktického lékaře pro děti a dorost již nestačí.
Ministerstvo školství uvádí i konkrétní příklady, kdy již odklad nebude možný: patří mezi ně chronické onemocnění dýchacích cest, Aspergerův syndrom a autismus, socio-emoční nezralost, hyperaktivita, porucha pozornosti či jiné kulturní prostředí. Na druhé straně bude od září 2026 povinně v každé třídě nad 15 žáků asistent pedagoga.
Statistiky totiž ukazují, že odložení školní docházky se v posledních letech stalo běžnou praxí. Ve školním roce 2022/23 nastoupilo do základních škol celkem 117 607 dětí, z nichž 29 311 bylo sedmiletých či starších – jednalo se prakticky o čtvrtinu prvňáčků.
Podobná situace ale panuje v českém školství už delší dobu – celkový podíl „odkladových“ dětí od roku 2010 nikdy neklesl pod 19 procent, v posledních letech se pohyboval kolem 23 procent a ve školním roce 2022/2023 se s 25 procenty stal rekordním.
Odklady školní docházky byly u nás zavedeny v polovině 60. let a na začátku mířily na malou skupinu dětí, u kterých hrozilo, že nebudou první třídu dobře zvládat.
Co si vzít s sebou k zápisu do 1. třídy:
Jednalo se především o děti, které byly často nemocné – pobyty v nemocnicích jim znemožňovaly běžný kontakt s vrstevníky, proto měly větší potíž v zapojení do kolektivu a kromě toho hrozilo, že by mohly promarodit i větší část první třídy.
Druhou skupinu představovaly děti s těžkými logopedickými vadami (nikoli jen špatné „r“ a „ř“), které bylo třeba během dalšího roku odbourat. Na přelomu 70. a 80. let bývalo ve třídách běžně třicet pět dětí a odklad mívali jeden či dva žáci, žádnou výjimkou nebyly ani třídy úplně bez odkladů.
Postupně se ale věci začaly měnit. Někteří rodiče se na odklad začali dívat jako na způsob, jak dítěti „prodloužit dětství“, bez ohledu na to, jak bylo vyspělé a zdravé. Objevovaly se rodiny, které dávaly automaticky odklad všem svým dětem.