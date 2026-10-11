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Platy politiků: Starosta v malé obci si vydělá třetinu toho, co pražský primátor

Autor:
  14:30
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Peníze (ilustrační foto)

Peníze (ilustrační foto) | foto: ČTK

Starostové si podle aktuálního přehledu pro rok 2026 vydělají od 58 307 do 166 156 korun hrubého měsíčně. Pražský primátor pak pobírá bezmála 200 tisíc korun. Výše odměny závisí na velikosti obce, zastávané funkci a na tom, zda je politik pro její výkon uvolněný. Řadoví zastupitelé dostávají zpravidla jednotky tisíc korun. Podívejte se, jak jsou na tom politici u vás.

V obcích do 300 obyvatel činí měsíční odměna uvolněného starosty 58 307 korun a místostarosty 51 277 korun. S velikostí obce částky rostou.

Starosta obce s 1 001 až 3 000 obyvateli dostává 84 306 korun, ve městě s 10 001 až 20 000 obyvateli je to 106 454 korun. Jde o odměny politiků, kteří funkci vykonávají na plný úvazek.

Kolik berou starostové a místostarostové

Hrubá měsíční odměna uvolněného starosty a místostarosty v roce 2026 podle velikosti obce (počet obyvatel).

StarostaMístostarosta
Do 300 obyvatel
58 307 Kč
51 277 Kč
301–600
65 480 Kč
57 632 Kč
601–1 000
75 736 Kč
66 636 Kč
1 001–3 000
84 306 Kč
74 195 Kč
3 001–5 000
89 939 Kč
79 154 Kč
5 001–10 000
98 220 Kč
86 424 Kč
10 001–20 000
106 454 Kč
93 695 Kč
20 001–50 000
116 179 Kč
102 217 Kč
50 001–100 000
126 194 Kč
111 076 Kč
100 001–200 000
136 979 Kč
120 561 Kč
Nad 200 000
166 156 Kč
146 223 Kč
Praha (magistrát)
192 348 Kč
169 285 Kč

Starosta nejmenší obce dostává zhruba 30 % toho, co primátor Prahy. Místostarosta má ve všech velikostech obcí přibližně 88 % odměny starosty.

Hrubé částky pro rok 2026. Zdroj: Ministerstvo vnitra

Ve městech nad 200 000 obyvatel dosahuje měsíční odměna primátora 166 156 korun a jeho náměstka 146 223 korun. Nejvyšší částky v dodaném komunálním přehledu má vedení hlavního města: pražskému primátorovi náleží 192 348 korun, náměstkovi 169 285 korun a uvolněnému radnímu 153 878 korun. Při dvanácti stejných měsíčních odměnách představuje příjem pražského primátora 2 308 176 korun hrubého ročně.

Primátoři velkých měst a Prahy

Hrubá měsíční odměna uvolněných politiků v roce 2026.

FunkceMěsto nad 200 000 obyvatelPraha
Primátor166 156 Kč192 348 Kč
Náměstek primátora146 223 Kč169 285 Kč
Radní129 564 Kč153 878 Kč
Předseda výboru112 953 Kč130 816 Kč

Řadoví neuvolnění zastupitelé obvykle vykonávají mandát vedle zaměstnání nebo podnikání. Podle dodaných údajů činí maximální měsíční odměna v obcích do 300 obyvatel 1 734 korun, v obcích s 1 001 až 3 000 obyvateli 2 552 korun a ve městech nad 200 000 obyvatel 5 008 korun.

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Na pražském magistrátu dosahuje maximum 9 630 korun. Zastupitelstvo však může schválit nižší částku nebo žádnou odměnu. Všechny uvedené odměny jsou hrubé a nezahrnují další příjmy ani případné krácení při souběhu funkcí.

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Řadoví zastupitelé

Neuvolnění zastupitelé bez další funkce dostávají výrazně méně. Uvedené částky jsou zákonná maxima za měsíc. Zastupitelstvo může schválit nižší odměnu, nebo žádnou.

Velikost obceNejvýše měsíčně
Do 300 obyvatel1 734 Kč
1 001–3 000 obyvatel2 552 Kč
5 001–10 000 obyvatel2 937 Kč
20 001–50 000 obyvatel3 467 Kč
Nad 200 000 obyvatel5 008 Kč
Praha (magistrát)9 630 Kč

Pro srovnání: základní plat řadového poslance či senátora v roce 2026 činí 115 000 korun hrubého měsíčně. Starosta města s 50 001 až 100 000 obyvateli tak dostává více, konkrétně 126 194 korun.

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Ministr a běžný místopředseda Sněmovny mají plat 219 300 korun, první místopředseda sněmovny 231 000 korun a předseda sněmovny i premiér 308 700 korun. K platu se ale přičítají i náhrady, částka tak může být vyšší.

Kolik to dělá za rok

Dvanáctinásobek hrubé měsíční odměny, bez dalších příjmů a bez případného krácení při souběhu funkcí.

FunkceMěsíčněRočně
Primátor Prahy192 348 Kč2 308 176 Kč
Primátor města nad 200 tisíc obyvatel166 156 Kč1 993 872 Kč
Starosta města s 50–100 tisíci obyvateli126 194 Kč1 514 328 Kč
Starosta města s 10–20 tisíci obyvateli106 454 Kč1 277 448 Kč
Starosta obce s 1–3 tisíci obyvateli84 306 Kč1 011 672 Kč

Vlastní výpočet z měsíčních odměn pro rok 2026. Zdroj: Ministerstvo vnitra

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