Platy politiků: Starosta v malé obci si vydělá třetinu toho, co pražský primátor

V obcích do 300 obyvatel činí měsíční odměna uvolněného starosty 58 307 korun a místostarosty 51 277 korun. S velikostí obce částky rostou.
Starosta obce s 1 001 až 3 000 obyvateli dostává 84 306 korun, ve městě s 10 001 až 20 000 obyvateli je to 106 454 korun. Jde o odměny politiků, kteří funkci vykonávají na plný úvazek.
Kolik berou starostové a místostarostové
Hrubá měsíční odměna uvolněného starosty a místostarosty v roce 2026 podle velikosti obce (počet obyvatel).
Starosta nejmenší obce dostává zhruba 30 % toho, co primátor Prahy. Místostarosta má ve všech velikostech obcí přibližně 88 % odměny starosty.
Hrubé částky pro rok 2026. Zdroj: Ministerstvo vnitra
Ve městech nad 200 000 obyvatel dosahuje měsíční odměna primátora 166 156 korun a jeho náměstka 146 223 korun. Nejvyšší částky v dodaném komunálním přehledu má vedení hlavního města: pražskému primátorovi náleží 192 348 korun, náměstkovi 169 285 korun a uvolněnému radnímu 153 878 korun. Při dvanácti stejných měsíčních odměnách představuje příjem pražského primátora 2 308 176 korun hrubého ročně.
Primátoři velkých měst a Prahy
Hrubá měsíční odměna uvolněných politiků v roce 2026.
|Funkce
|Město nad 200 000 obyvatel
|Praha
|Primátor
|166 156 Kč
|192 348 Kč
|Náměstek primátora
|146 223 Kč
|169 285 Kč
|Radní
|129 564 Kč
|153 878 Kč
|Předseda výboru
|112 953 Kč
|130 816 Kč
Řadoví neuvolnění zastupitelé obvykle vykonávají mandát vedle zaměstnání nebo podnikání. Podle dodaných údajů činí maximální měsíční odměna v obcích do 300 obyvatel 1 734 korun, v obcích s 1 001 až 3 000 obyvateli 2 552 korun a ve městech nad 200 000 obyvatel 5 008 korun.
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Na pražském magistrátu dosahuje maximum 9 630 korun. Zastupitelstvo však může schválit nižší částku nebo žádnou odměnu. Všechny uvedené odměny jsou hrubé a nezahrnují další příjmy ani případné krácení při souběhu funkcí.
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Řadoví zastupitelé
Neuvolnění zastupitelé bez další funkce dostávají výrazně méně. Uvedené částky jsou zákonná maxima za měsíc. Zastupitelstvo může schválit nižší odměnu, nebo žádnou.
|Velikost obce
|Nejvýše měsíčně
|Do 300 obyvatel
|1 734 Kč
|1 001–3 000 obyvatel
|2 552 Kč
|5 001–10 000 obyvatel
|2 937 Kč
|20 001–50 000 obyvatel
|3 467 Kč
|Nad 200 000 obyvatel
|5 008 Kč
|Praha (magistrát)
|9 630 Kč
Pro srovnání: základní plat řadového poslance či senátora v roce 2026 činí 115 000 korun hrubého měsíčně. Starosta města s 50 001 až 100 000 obyvateli tak dostává více, konkrétně 126 194 korun.
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Ministr a běžný místopředseda Sněmovny mají plat 219 300 korun, první místopředseda sněmovny 231 000 korun a předseda sněmovny i premiér 308 700 korun. K platu se ale přičítají i náhrady, částka tak může být vyšší.
Kolik to dělá za rok
Dvanáctinásobek hrubé měsíční odměny, bez dalších příjmů a bez případného krácení při souběhu funkcí.
|Funkce
|Měsíčně
|Ročně
|Primátor Prahy
|192 348 Kč
|2 308 176 Kč
|Primátor města nad 200 tisíc obyvatel
|166 156 Kč
|1 993 872 Kč
|Starosta města s 50–100 tisíci obyvateli
|126 194 Kč
|1 514 328 Kč
|Starosta města s 10–20 tisíci obyvateli
|106 454 Kč
|1 277 448 Kč
|Starosta obce s 1–3 tisíci obyvateli
|84 306 Kč
|1 011 672 Kč
Vlastní výpočet z měsíčních odměn pro rok 2026. Zdroj: Ministerstvo vnitra