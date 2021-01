Odpad bude stát víc, když skončí na skládce. Od ledna začínají platit nová pravidla

Kdo šetří, má za tři. Kdo třídí, taky. Od prvního ledna začnou v Česku platit nová pravidla pro nakládání s odpady. Ta mají pomoci, aby se odpad méně vyhazoval a více recykloval.

Primárním cílem je, aby vznikalo odpadků co nejméně. Obce proto dostaly možnost motivovat lidi přes výši poplatků: člověk zaplatí jen za to, co vážně vyhodí.

Ti, kdo s odpadem budou nakládat tak, aby to životní prostředí poškozovalo co nejméně, by se neměli o své peněženky bát. Odpad se prodraží tomu, kdo by chtěl i nadále upřednostňovat skládky, které představují největší zátěž pro přírodu.

Dnes končí na českých skládkách až polovina odpadů z černých popelnic. Postupně by jich mělo být čím dál méně. Definitivní konec skládkování by měl nastat v roce 2030.

„Není důvod odpady sypat na skládky, pro moderní společnost představují zdroje, jejichž využitím ušetříme primární suroviny i prostředí,“ řekl ministr pro životní prostředí Richard Brabec (ANO).



Smetí z českých domácností

Česko by postupně mělo dle cílů, jež stanovila Evropská unie, zvládat recyklovat čím dál víc objemu odpadu. Tuzemské domácnosti vytvoří ročně zhruba čtyři miliony tun odpadu. Z toho bezmála polovina končí na skládkách, třetina se recykluje a okolo dvanácti procent končí ve spalovnách, kde odpad slouží především k výrobě tepla.

Podíl toho, co z odpadu se zrecykluje, by měl do pěti let činit nejméně 55 procent. V roce 2030, kdy u nás skládky dostanou červenou, by další „životní etapu“ mělo najít přinejmenším 60 procent komunálního odpadu. A k tomu ještě o pět procent víc za dalších pět let.

Recyklace by tak v novém systému měla hrát prim. Bude-li kdokoli chtít uložit na skládku odpad, který by šlo zrecyklovat či nějak jinak dál využít, pak za to rok od roku zaplatí víc peněz. V současnosti je to 500 korun za tunu uloženého komunálního odpadu, na této hranici se částka pohybuje už přes deset let. V příštím roce však uložení téhož objemu přijde už na 800 korun, o další dvě stovky poplatek vzroste v roce 2023. V souladu s plánem ještě víc zdraží v roce 2025, kdy tuna smetí, jež zamíří na skládku, vyjde na 1500 korun. Růst poplatku se zastaví až v roce 2029, a to na 1850 korunách za tunu odpadu.

To vše by mělo obce a města motivovat k tomu, aby ještě více třídily. Byť Česko patří mezi bravurní třídiče, v Evropě se řadíme do trojice nejlepších, v recyklaci ale zaostáváme. Motivaci má obstarat takzvaná třídicí sleva. Díky ní by obce měly být schopné dosáhnout toho, že je zmíněné navyšování poplatku za ukládání na skládky nebude tolik bolet.

Na slevu by měly dosáhnout všechny obce. Odvine se od toho, jak budou s odpadem v daném roce nakládat. Počítat by se měla dle množství smetí uloženého na skládky v přepočtu na počet obyvatel. Bude platit úměra, že čím méně odpadu doputuje do černých popelnic, tím méně obecní kasa zaplatí za skládkovné.

Pokud se bude dbát i na to, aby se odpad separoval, může vše dospět do bodu, že lidem svoz odpadu zlevní. O separované smetí je totiž na trhu zájem, tuna PET lahví, které patří v tomto oboru k nejlukrativnějším, se vykupuje za zhruba deset a půl tisíce korun.

Obcím by měla pomoci ještě jedna věc. Platba poplatku za komunální odpad se bude stanovovat dle toho, kolik jej občan skutečně vyprodukuje. Nebude tak jedna paušální platba, cena se odvine podle toho, kolik bude odpad vážit či jaký bude objem pytlů se smetím. Stejně tak budou obce moci pracovat s domácím kompostováním.

Změna by měla nastat také v obalovém hospodářství. V Česku se má pracovat s takzvanou ekomodulací. Ta zohlední, jak jsou výrobky a obaly recyklovatelné.

Tlak na novou recyklaci

„Od roku 2010 u nás zamrzl vývoj skládkovacích poplatků, skládková lobby se tomu brání, protože jde o miliardový byznys. Odpad se však stává zdrojem, už to není něco, co chceme zakopat pod zem a více nevidět. Ročně končí na skládkách tuny toho, co se ještě dá využít. Na výrobu energie, recyklací, v kompostárnách či v bioplynových stanicích,“ uvedl již dříve pro Lidovky.cz ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dle některých hlasů je však odpadový zákon nadále nedotažený a v recyklaci velkou změnu nepřináší. Kupříkladu Piráti se vyslovili proti tomu, aby se se skládkováním skončilo až v roce 2030, požadovali dřívější termín. Brabec oponoval, že zákon je potřeba, protože bez něj by nebyl dostatečný tlak na to, aby proudily investice do recyklačních zařízení. Poplatek za tunu odpadu na skládce by se dle něj zastavil na zmíněné pětistovce a třídicí slevy by taky byly ty tam.