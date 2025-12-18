Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Jeden naložený kamion odjel z nelegální skládky dopoledne, druhý kolem 13 hodin. V pátek jsou v plánu také dva. Zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP) byli na místě.
„Naše role je tady jako orgánu, který poskytuje součinnost pro ministerstvo životního prostředí ... Týká se to části odpadu, jde asi o 35 tun,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Petr Musil.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že česká policie dospěla k závěru, že veškerý odpad v Horních Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International, tedy od stejného zdroje jako materiál v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už veškerý odpad na podzim odvezla. V případě Brna ale Německo dříve uvedlo, že má o původu odpadu pochybnosti, a že proto zatím neplánuje odvézt všechen.
ČIŽP záležitost prověřovala, Musil uvedl, že z jejich strany bylo vyšetřování ukončeno a teď čekají na to, jak dopadne vyšetřování policie. V případě, že by nešlo o trestní řízení, věc by podle Musila ČIŽP řešila v přestupkovém řízení. Možným postihem by byla sankce až do výše 25 milionů korun.
V Brně leží podle ČIŽP více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. Do Česka je loni od června do října navezly kamiony Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik. O odvozu zbývajících 282 tun odpadu budou jednat zástupci Česka a Německa na schůzce v lednu.
Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy.
Společnost pověřená hornofalckou vládou na podzim odvezla nelegální německý odpad z Jiříkova na Bruntálsku, většina ho skončila v Německu ve spalovně. Náklady hodlají úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.
|
26. února 2025