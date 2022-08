Odpadová lobby ovlivnila i zákon, říká starosta. Bojuje o skládku s firmou, v níž má podíl Křetínský

Starosta mluví i o byznysu společnosti AVE (v níž má podíl Daniel Křetínský). Ta je od minulého týdne stíhaná pro podezření z krácení daní ve výši 3,7 miliardy korun.

Vlastislav Málek

Lidovky.cz: Případ řeší kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Vnímáte to jako zadostiučinění?

Uniklo to do médií, ale jinak jsme zavázáni mlčenlivostí podle trestního zákona a trestního řádu. Co bylo zveřejněné, se týká let 2016 až 2020. Podle orgánů činných v trestním řízení provozovatel skládky nevyměřoval řádně poplatky, a tak vznikla uvedeným obcím (Benátky nad Jizerou, Čáslav, Hořovice a Mšeno – pozn. red.), škoda. K výši uváděné v médiích se nebudu vyjadřovat a komentovat ji.

Lidovky.cz: Podle našich informací je téměř čtyři miliardy. Jak mohla vůbec vzniknout?

Společnost AVE poplatky za ukládání nevyměřovala všem, kteří odpad na skládku naváželi. Správní orgány se však na takové původce dívají tak, že postupovali v dobré víře, protože předpokládali, že provozovatel skládky ví, co má vyměřovat. AVE je provozovatel skládky a vyměřuje a vybírá poplatky.

Lidovky.cz: Když je ale nevybere, tak vlastně poskytuje na trhu levnější službu likvidace odpadu.

Vnímá se to tak. V rámci veřejných soutěží je v konkurenční výhodě. Každý původce odpadu, zvláště u velkých zakázek, zvažuje, kde je zlikvidovat. Když tady k tomu nezaplatí správní poplatek za ukládání odpadu, tak je to levnější a podle toho si vybírá skládku. Proto v Čáslavi třeba tak obrovsky narostla.

Lidovky.cz: Jak?