Autor: ČTK , Lidovky.cz

9:42

Olomoucký okresní soud se dnes zabývá případem muže, který byl na sklonku 80. let poslán do vazby za to, že jako svědek Jehovův odmítl nastoupit na vojenské cvičení. Do vazby jej poslal tehdejší vojenský prokurátor a pozdější nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, sdělil advokát Lubomír Müller. Soud bude rozhodovat, zda bylo uvalení vazby důvodné.