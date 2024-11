Barrandovský most se po rekonstrukci naplno otevřel, opravy skončily dříve

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Především kvůli volbě modernějšího betonu se cena zvýšila z 594,5 milionu na 1,14 miliardy korun. Rekonstrukce přinesla dopravní komplikace zejména na Strakonické a Jižní spojce.

„Jsem velmi rád, že se most podařilo zrekonstruovat za pochodu. Byla to složitá rekonstrukce, která probíhala za provozu. Nyní končí a budou probíhat dokončovací práce, které už nebudou omezovat provoz. Negativem je cena, která se významně navýšila. Je třeba vysvětlovat, proč k tomu došlo. Je to nejen výraznou inflací, ale také z důvodu použitých technologií,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Průběh stavby a její rychlost ocenil i jeho náměstek Zdeněk Hřib. „Chtěl bych poděkovat řidičům, jsem rád, že nedošlo k žádné fatální dopravní nehodě. Další práce budou pokračovat bez omezení provozu,“ řekl.

Po mostě projede 140 tisíc aut denně

Barrandovský most tvoří dva mosty, je z roku 1983 a denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze i celém Česku. Opravoval se vůbec poprvé. Jižní most, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, město nechalo opravit v minulých letech. Letošní práce na severní části začaly v březnu a původně měly být hotové na konci letních prázdnin. Nakonec se protáhly do podzimu.

Před nedělním otevřením bylo nutné udělat takzvané zatěžovací zkoušky severního mostu, při kterých v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli kvalitu prací testovaly naložené nákladní vozy. Po skončení hlavních prací čeká most příští rok ještě poslední etapa, při které budou dělníci sanovat povrchy. Při těchto pracích už nebudou na mostě žádná dopravní omezení.

Během zatěžovací zkoušky se uzavřela severní části mostu, nájezdové rampy z Modřanské a sjezdové rampy na ulice K Barrandovu a Strakonickou.

Stejně tak zůstala i nadále uzavřena nájezdová rampa ze Strakonické na Barrandovský most. Doprava na mostě byla vedena po jižní polovině mostu. Ve směru na Brno od Smíchova vedla ve třech provizorních jízdních pruzích a ve směru z Jižní spojky na Smíchov v jednom provizorním jízdním pruhu.

Dále bylo v průběhu noci nezbytné uzavřít severní chodník pro pěší a cyklisty, kteří museli využít trasu přes chodník na jižním mostě stejně, jako tomu bylo ve 3. etapě.