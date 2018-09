Předvolební průzkum: ČSSD by v Praze získala jen dvě procenta. ODS triumfuje nad ANO

Praha V říjnových komunálních volbách by ODS měla slavit triumf, naopak porážkou by volby měly skončit pro ČSSD. Nejvíc šancí na primátora má Bohuslav Svoboda a Jiří Pospíšil, čtvrtina respondentů si z kandidátů neumí vybrat vůbec. To jsou závěry průzkumu volebních preferencí v Praze, které si nechal udělat deník MF DNES.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES, jenž probíhal mezi 11. a 19.zářím u 1103 respondentů, by v komunálních volbách v Praze vyhrála se 17 procenty ODS, v závěsu za ní by se s patnácti procenty umístili Piráti společně s hnutím ANO. „Je pravda, že Praha se nám zkrátka nepovedla,“ připouští podle deníku premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Čtvrté místo má podle průzkumu obsadit s dvanácti procenty společná kandidátka TOP 09, STAN a lidovců. Pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva by s osmiprocentním výsledkem překročilo i uskupení Praha sobě, projekt poslance KDU-ČSL a starosty Prahy 7 Jana Čižinského.

Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro usednutí v zastupitelstvu by skončilo hnutí SPD se čtyřmi procenty v čele s bývalým velmistrem českých svobodných zednářů Hynkem Beranem. Totálním fiaskem by podle STEAM/MARK volby měly skončit pro ČSSD. Sociální demokraté s dvěma procenty by skončili hluboko pod pětiprocentní hranicí. „Lídr ČSSD Jakub Landovský ale číslům nevěří,“ píše úterní MF DNES. Průšvihem by říjnové volby měly skočit i pro komunisty. KSČM podle průzkumu získá pouhé jedno procento, stejně jako Zelení.

Pražané podle průzkumu nejvíce chtějí za primátora nejvíce Bohuslava Svobodu z ODS a Jiřího Pospíšila (TOP 09+STAN+KDU-ČSL), svůj hlas by každému z nich dalo čtrnáct procent dotázaných. Na paty jim s dvanácti procenty šlapou Zdeněk Hřib z Pirátů, Jan Čižinský za Prahu sobě. Petra Stuchlíka z hnutí ANO by v čele magistrátu chtělo vidět jedenáct procent dotázaných. Jen tříprocentní podporu respondentů mají podle průzkumu Hynek Beran z SPD a Jakub Landovský za sociální demokraty. Komunistům a Zeleným průzkum rovněž mnoho šancí na primátora nedává. Čtvrtina respondentů pak nechce za primátora ani jednoho z kandidátů.