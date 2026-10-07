Jak přišel zrovna na částku 300 miliard korun? Uvedl, že aktuálně leží ladem na běžných spořících účtech a na penzijních účtech dva biliony korun. „Kdyby se nám podařilo zaktivovat 10, 15 procent těchto investic, tak se bavíme o částce 300 miliard. Tato investice může být pro všechny občany,“ zdůraznil Drobil.
Česká republika by zřídila investiční fond Národ sobě. Institucionálním zakladatelem by nebylo ministerstvo financí, ale mezi ministerstvem financí a investičním fondem by byla vložena struktura, která by se jmenovala Národ sobě Foundation. Investiční fond by následně emitoval investiční akcie.
Nechme, aby stát ručil za závazky tohoto fondu, říká místopředseda ODS Drobil
„Nechceme, aby to byly nějaké trafiky pro politiky v orgánech. Stejně tak, a říkáme to otevřeně, nechceme, aby stát ručil za závazky toho fondu. To je potřeba opravdu zdůraznit, protože potom by se to míjelo s tím, s tou základní podstatou investičního fondu,“ řekl Drobil.
Jeho plán, který bude strana dál rozpracovávat, schválila tento týden stínová vláda občanských demokratů v Ostravě.
Fond nebo jeho podfondy budou investovat do energetiky, infrastruktury, obrany, technologií a do zdravotních i sociálních služeb.
„Budou na denním principu obchodovány na burze,“ uvedl místopředseda občanských demokratů a stínový ministr průmyslu a obchodu Drobil.
„Teoreticky můžete investovat korunu, sto korun, deset tisíc korun, sto tisíc korun, a tak dále. Čili tady máme vlastně vyřešeno to, že opravdu tato investice může být pro všechny občany České republiky,“ prohlásil při prezentaci projektu před novináři.
Do toho by se mi dávat úspory nechtělo, kritizuje plán ODS s fondem Národ sobě Kalousek
Exministr financí a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek má o projektu občanských demokratů velké pochybnosti.
„Snaha mobilizovat úspory občanů k rozvoji vlastní země má svoji logiku. Jenom nevím, jak se vypořádat se zásadním rizikem: Správci fondu nutně budou pod trvalým politickým tlakem na svá rozhodování. A do toho by se mi dávat úspory nechtělo,“ napsal o plánu ODS na síti X Kalousek.
Šéf občanských demokratů Martin Kupka projekt hájí. „Je to reakce na to, že pořád dva biliony korun mají domácnosti, obecně rezidenti, uložené na nejkonzervativnějších finančních bankovních nástrojích, v účtech buďto spořících, anebo dokonce úplně těch nejtradičnějších. A je možné tady využít ten potenciál a nasměrovat ho tam, kde by bylo možné, zároveň i s vyvoláním zdravé národní hrdosti a sounáležitosti, s těmi prostředky pracovat ve prospěch investic státu, a nejen státu,“ řekl ve středu Kupka.