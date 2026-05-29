ODS tak postupuje v souvislosti s dopisem, ve kterém minulý týden Evropská komise požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).
Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
„Roli nejvyššího státního tajemníka nepřísluší kontrola konkrétních dotací, ale přísluší mu prověřit, zda na jednotlivých ministerstvech jsou dodrženy všechny zákonné povinnosti zaměstnanců podle zákona o státní službě. Dále má prověřit, zda nebyly dávány nezákonné pokyny a příkazy a zda na úředníky na těchto ministerstvech nebyl činěn politický tlak k tomu, aby vypláceli dotace, které mohou být zásadním způsobem ohroženy,“ uvedl Kupka.
„Premiérovy dotační avantýry“
Zároveň má tajemnice prověřit, zda úředníci, kteří měli pochybnosti o zákonnosti postupu, využili všechny postupy dané legislativou.
Brücknerová jako personální ředitelka sekce pro státní službu v únoru převzala kompetence nejvyššího státního tajemníka poté, co v lednu skončil ve funkci po dohodě s Babišem Jindřich Fryč. Prověření v co nejbližší době z její strany považují občanští demokraté za důležité, aby Česko nezaplatilo „premiérovy dotační avantýry“.
Babiš ve čtvrtek ve Sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Dopis z Bruselu má za výsledek tlaku české opozice, která chce také k tématu mimořádnou poslaneckou schůzi. Vyzvala ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad vyplácení dotací Agrofertu přerušil, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet.
Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém komise rozhodla. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.
Téměř 200 milionů korun
Výklad dopisu k opatřením proti střetu zájmů tak, že byly pozastaveny dotace, není podle Šebestyána správný. Dopis Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio) je právně nezávazný, řekl při čtvrtečních sněmovních interpelacích. Jde podle něj pouze o komunikaci mezi DG Regio a příslušnými subjekty v členském státě.
Platby skupině Agrofert byly podle ministra pozastaveny po Babišově jmenování premiérem loni 9. prosince.
Státní zemědělský intervenční fond obnovil administraci žádostí letos 9. května, přičemž komunikoval s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri). Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil zemědělský fond Agrofertu na dotacích téměř 200 milionů korun.