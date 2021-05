Jak to bude s Dukovany. Piráti chtějí upravovat parametry, další preferují rychlé vypsání tendru na nový blok

Praha ODS by byla pro co nejrychlejší vypsání tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl její první místopředseda a šéf poslanců Zbyněk Stanjura. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by osobně byl pro, o věci hovoří s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by ale měla tendr vypsat až příští vláda. Předseda Pirátů Ivan Bartoš považuje za nutnou úpravu parametrů.

Chodil tady Rosatom a všem dával najevo, že zakázka připadne Rusům, říká diplomat Václav Bartuška Hamáček v neděli zopakoval, že bezpečnostní dotazník dostanou pouze francouzská společnost EDF, korejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Bezpečnostní test by měl podle dřívějšího vyjádření Havlíčka trvat zhruba sedm měsíců do konce listopadu. Stát v minulosti z dalších zájemců vyloučil firmy z Číny a po kauze Vrbětice také z Ruska. „Otázky, které nás zajímají v dotazníku, dejme jako součást kvalifikačních předpokladů, můžeme začít hned a nebudeme ztrácet další měsíce,“ řekl Stanjura. Na stavbě bloku je podle něj politická shoda, zároveň má Česko zpoždění v harmonogramu. „Situace je jiná než před pár týdny a myslím, že je prostor pro to, abychom to zpoždění dohnali,“ připustil Hamáček. Bartoš má k připravenému tendru řadu výhrad, co se týče například kapacity reaktoru či technické přípravy projektu. Šit byl podle něj „trochu na míru (ruskému) Rosatomu“. Otázkou jsou podle něj také konečná cena energie či obchodní model.

Pro co nejrychlejší vypsání tendru se vyjádřila také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Jestliže tím úzkým místem bylo oslovení uchazečů ze zemí, které byly našimi tajnými službami označeny jako rizikové, jmenovitě Čína a Rusko, tak já bych s tím neváhala. Protože ve chvíli, kdy se bude čekat na volby, tak se také může stát, že bude mít volné pole působnosti vláda, která tuhle politickou shodu na tom, koho vyzvat a koho ne, zboří,“ uvedla Drábová. Drábová: Rosatom je korporace řízená Kremlem, je to úleva, že nepostaví Dukovany Bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl považuje za nesmyslné plánované zkrácení termínu k předložení nabídek z 12 měsíců na šest. „České firmy, ať už stavební, strojírenské nebo inženýrské, potřebují mít prostor k tomu, aby dojednaly smlouvy s potenciálními dodavateli. A ten dodavatel se musí seznámit s podmínkami povolovacího řízení v Česku, aby uměl nacenit svůj projekt. Dvanáct měsíců je minimum,“ dodal Míl. Oslovení uchazeči budou mít podle Havlíčka na zpracování bezpečnostního dotazníku čas do konce letošního listopadu. Následujících šest měsíců budou mít čas pro podání tzv. iniciačních nabídek a poté ještě 20 měsíců pro zpracování a předložení finálního návrhu. Kontrakt s vybraným dodavatelem by měl stát podepsat v roce 2024. Stát dál počítá s bezpečnostním posouzením uchazečů o tendr na Dukovany Model financování nového jaderného bloku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci loňského července. Havlíček a šéf ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022. Ve Sněmovně jsou před schvalováním předlohy k výstavbě nového bloku. V zákonu zvaném „lex Dukovany“ chce část opozice zakotvit bezpečnostní pojistky k výstavbě mířící proti ruským a čínským firmám. Dolní komora schvalování předlohy již několikrát nedokončila. Podle Stanjury by se k ní mohla vrátit ve středu.