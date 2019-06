ODS chce v Senátu vytvořit nezávislou komisi kvůli auditu EK k Babišovi

„Demonstrace nejsou příjemné,“ přiznal pro Novinky.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň ale řekl, že nevidí důvod, proč by je sledoval. Lidé podle něj chodí na Václavské náměstí na koncerty.

„Demonstrace nejsou příjemné,“ přiznal pro Novinky.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň ale řekl, že nevidí důvod, proč by je sledoval. Lidé podle něj chodí na Václavské náměstí na koncerty.

20:14