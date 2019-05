ODS představila program pro eurovolby. Chce pevné vnější hranice EU a volné vnitřní

Praha Méně byrokratickou a pružnější Evropskou unii chce prosazovat Jan Zahradil, volební lídr ODS v nadcházejících eurovolbách. ODS ve čtvrtek večer v Praze odstartovala závěrečnou kampaň do Evropského parlamentu.

Její předseda Petr Fiala při té příležitosti řekl, že plánem strany je bezpečnost na vnější hranici Evropy a otevřené vnitřní hranice, svobodný trh bez zbytečných regulací a velký právní úklid evropské byrokracie.

„Evropská unie je v krizi, Česká republika nesmí stát stranou a my v ODS máme plán, jak Evropskou unii z této krize postupně vyvést,“ řekl při zahájení „horké fáze“ kampaně Fiala. EU je podle něj v krizi hlavně proto, že se příliš dlouho prosazoval jediný koncept, koncept nekonečné integrace a proti tomu logicky sílil koncept odchodu z EU. „Dnes v České republice se oba dva tyto tábory trochu stáhly, moc razantně se ke svým proklamacím nehlásí. Přesvědčení federalisté jsou vyděšení z toho, co se děje s brexitem, a ti, kteří chtějí odejít, tak jsou kvůli brexitu také trošku opatrní. Ale ani jedni jiný plán než ten původní nemají. A je to stejný plán, který zapálil oheň pod samotnými základy EU. Nedejme ani jedněm šanci,“ prohlásil Fiala.



„Evropská unie potřebuje změnit, aby fungovala. Aby byla dobrým sluhou svých členských států, a ne jejich špatným pánem. Aby se nesnažila za každou cenu protlačit celoevropské řešení tam, kde to nemá smysl, kde mohou mnohem lépe rozhodovat státy. Kde budou státy svobodně spolupracovat v oblastech, kde je to pro ně výhodné, ale nebudou nutit ostatní, aby je následovali,“ uvedl Zahradil, který je také vedoucím kandidátem Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE).

Už ve středu řekl, že by považoval za úspěch, kdyby strana získala v eurovolbách čtyři mandáty, čímž by zdvojnásobila současný počet. „My jsme utrpěli poměrně velkou porážku v roce 2014, předtím jsme dvakrát vyhráli, teď se pomalu vracíme zpátky, takže místo dvou mandátů čtyři bych považoval za úspěch,“ řekl Zahradil.

Do voleb jde ODS s heslem Jsme srdcem Evropy a s programem reformy EU. Podle něj potřebuje unie „velký právní úklid“. „Prořezání evropské legislativy. Více pravomocí národním parlamentům, aby mohly třeba zastavit některou legislativu v momentě, kdy se jim příprava nebude líbit, aby nemusely poslouchat jenom to, co udělá, neudělá (Evropská) komise,“ uvedl.

Pokud ODS uspěje, bude chtít zmírnit tlak na zavádění eura. Daňová, sociální, penzijní nebo zdravotní politika mají podle Zahradila zůstat v rukou národních parlamentů a vlád.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Výsledky budou známy 26. května pozdě večer, protože je nutné počkat se sčítáním na zavření volebních místností v celé EU. České strany si rozdělí 21 křesel. Teď mají po čtyřech europoslancích ANO a ČSSD, tři zástupce mají TOP 09, KDU-ČSL a KSČM, dva ODS a po jednom STAN a Svobodní.