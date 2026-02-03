Jihočeský hejtman Kuba oznámí název svého hnutí

Autor: ,
  8:09
Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý na tiskové konferenci v Praze oznámí název politického hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Populární jihočeský hejtman se zkušenostmi z vlády loni na podzim po 22 letech opustil Občanskou demokratickou stranu. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku, spolu s ním odešla od ODS část regionálních politiků.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Hnutí, v němž někteří komentátoři vidí do budoucna celostátní subjekt se sílou konkurovat zavedeným středopravicovým stranám, bude budovat i republikovou strukturu.

Martin Kuba
Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS.
Jihočeský hejtman Martin Kuba. Volební štáb ODS po skončení krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu (21. září 2024)
Krajské volby v Jihočeském kraji s velkým předstihem vyhrála ODS v čele s hejtmanem Martinem Kubou. Druhé bylo hnutí ANO v čele s Romanem Kubíčkem. (21. září 2024)
19 fotografií

„Startovat budeme přirozeně na jihu Čech, ale protože mi píšou lidé ze všech koutů naší země a mluvím se spoustou členů ODS napříč Českem, tak určitě budeme připraveni budovat i republikovou strukturu tohohle nového hnutí,“ řekl už dříve Kuba.

Do podzimu loňského roku byl Kuba předsedou jihočeské ODS. V minulosti působil ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 jako ministr průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách, když strana na jihu Čech získala 47 procent.

Podle expremiéra a bývalého předsedy ODS Petra Fialy se odmítl podílet na kampani před loňskými sněmovními volbami a po prohře ODS v nich se nepostavil se svou vizí Martinu Kupkovi, který vedení strany přebral na lednovém kongresu.

27. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.