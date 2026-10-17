Do druhého kola postoupilo devět kandidátů ODS. Průběžné výsledky naznačují, že kandidáti ODS mohou vyhrát v sedmi či šesti z nich. Pět kandidátů strany vyhrálo první kolo.
Obhájit mandát mohou senátoři Zdeněk Papoušek v Brně, Ondřej Šimetka v Ostravě a Tomáš Goláň ve Zlíně. První kolo vyhráli také starosta Pelhřimova Ladislav Med a přerovský zastupitel Jakub Navařík.
Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.
Do druhého kola postoupili i dva ředitelé středních škol. V Kladně se Petr Paták utká s dosavadní senátorkou Adélou Šípovou, která kandiduje za Piráty.
Na pražském Smíchově se Radko Sáblíka utkal se současným senátorem Václavem Láskou.
Sáblík dorazil i se studenty, kteří mu dělali kampaň
Sáblík přišel do volebního štábu ODS v centru Prahy i se studenty, kteří mu pomáhali s kampaní. „To jsou ti, co mě vyzvali k tomu, abych kandidoval, a pak mi celou tu kampaň dělali,“ řekl iDNES.cz.
„Nejsem si moc jistý těmi výsledky, protože bychom potřebovali, aby byla vyšší volební účast. Pan Láska má totiž svůj fanklub, který je poměrně stálý,“ uvedl Sáblík. A průběžné výsledky naznačují, že bude jedním z poražených kandidátů ODS.
Dorazit měl také kandidát ODS na Pelhřimovsku Ladislav Med. Kandidáti z Moravy se do pražského štábu podle původních očekávání nechystali.
Operní pěvkyně proti „neporazitelnému Cimrmanovi“
Operní pěvkyně Dagmar Pecková se ve druhém kole pokouší dohnat výrazný náskok senátora Davida Smoljaka z hnutí STAN, který vyhrál první kolo. Průběžné výsledky naznačovaly, že její cesta k vítězství bude obtížná.
„Cimrman se nedá porazit,“ řekl iDNES.cz jeden z občanských demokratů.
Mnozí v ODS počítali už před sečtením výsledků s tím, že Pecková Smoljaka nepřekoná. Smoljak je synem scenáristy a režiséra Ladislava Smoljaka, který spolu se Zdeňkem Svěrákem zpopularizoval fiktivního českého génia Járu Cimrmana.
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Podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová bojuje o senátorské křeslo v Hradci Králové s Martinem Dvořákem z hnutí STAN, bývalým ministrem pro evropské záležitosti a někdejším primátorem Hradce Králové.
Kupka: Spolupráce opozice se vyplatila
„Výsledek prvního kola ukazuje, že spolupráce opozičních stran se skutečně vyplatila. Teď je potřeba, aby přišli k druhému kolu voliči v co největším počtu a jasně ukázali, že Senát zůstane pojistkou demokracie a protiváhou současné vládní většiny,“ řekl iDNES.cz po prvním kole senátních voleb a komunálních volbách předseda ODS Martin Kupka.
„Miloš Vystrčil zůstane jedním z nejvyšších ústavních činitelů,“ odhadl.
Kupka před volbami prohlásil, že chce obhájit nejméně pět senátních obvodů a udržet pro ODS primátorské řetězy ve třech největších městech. Druhý cíl se mu nepodařilo splnit. Prahu, Brno a s největší pravděpodobností i Ostravu povedou primátoři z jiných stran. Obhajoba pěti senátních obvodů se naopak jeví jako reálná.
Pokud se to ODS podaří, může to Kupkovi pomoci při hodnocení celkového volebního výsledku uvnitř strany. Už nyní je totiž zřejmé, že ODS v pozici nejsilnější opoziční strany v zemi vystřídalo hnutí STAN, což občanské demokraty zrovna netěší.
Kupka letos v lednu vystřídal v čele ODS bývalého premiéra Petra Fialu. Ten jako lídr strany i koalice SPOLU loni na podzim neobhájil vítězství ve volbách do Sněmovny. Premiérem se stal Andrej Babiš, který vytvořil koalici ANO, SPD a Motoristů sobě.