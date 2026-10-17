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Senát jim nedáme, řekl Kupka. ODS míří k výhře v sedmi obvodech

  14:36aktualizováno  15:14
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ODS chce ve druhém kole senátních voleb udržet co nejvíce křesel a zachovat si pozici nejsilnějšího senátorského klubu. Ve hře je i post předsedy horní komory, který zastává občanský demokrat Miloš Vystrčil. Strana si chce zároveň vylepšit náladu po komunálních volbách. „Senát jim nedáme,“ prohlásil při příchodu do sídla ODS předseda strany Martin Kupka.

Do druhého kola postoupilo devět kandidátů ODS. Průběžné výsledky naznačují, že kandidáti ODS mohou vyhrát v sedmi či šesti z nich. Pět kandidátů strany vyhrálo první kolo.

Obhájit mandát mohou senátoři Zdeněk Papoušek v Brně, Ondřej Šimetka v Ostravě a Tomáš Goláň ve Zlíně. První kolo vyhráli také starosta Pelhřimova Ladislav Med a přerovský zastupitel Jakub Navařík.

Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.

Do druhého kola postoupili i dva ředitelé středních škol. V Kladně se Petr Paták utká s dosavadní senátorkou Adélou Šípovou, která kandiduje za Piráty.

Na pražském Smíchově se Radko Sáblíka utkal se současným senátorem Václavem Láskou.

Sáblík dorazil i se studenty, kteří mu dělali kampaň

Sáblík přišel do volebního štábu ODS v centru Prahy i se studenty, kteří mu pomáhali s kampaní. „To jsou ti, co mě vyzvali k tomu, abych kandidoval, a pak mi celou tu kampaň dělali,“ řekl iDNES.cz.

„Nejsem si moc jistý těmi výsledky, protože bychom potřebovali, aby byla vyšší volební účast. Pan Láska má totiž svůj fanklub, který je poměrně stálý,“ uvedl Sáblík. A průběžné výsledky naznačují, že bude jedním z poražených kandidátů ODS.

Do volebního štábu ODS dorazil předseda Martin Kupka (ODS). (17. října 2026)
Do volebního štábu ODS dorazil Martin Kupka (ODS). (17. října 2026)
Do volebního štábu ODS dorazil kandidát do Senátu Radko Sáblík se svými studenty. (17. října 2026)
Do volebního štábu ODS dorazil předseda Martin Kupka (ODS). (17. října 2026)
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Dorazit měl také kandidát ODS na Pelhřimovsku Ladislav Med. Kandidáti z Moravy se do pražského štábu podle původních očekávání nechystali.

Operní pěvkyně proti „neporazitelnému Cimrmanovi“

Operní pěvkyně Dagmar Pecková se ve druhém kole pokouší dohnat výrazný náskok senátora Davida Smoljaka z hnutí STAN, který vyhrál první kolo. Průběžné výsledky naznačovaly, že její cesta k vítězství bude obtížná.

„Cimrman se nedá porazit,“ řekl iDNES.cz jeden z občanských demokratů.

Mnozí v ODS počítali už před sečtením výsledků s tím, že Pecková Smoljaka nepřekoná. Smoljak je synem scenáristy a režiséra Ladislava Smoljaka, který spolu se Zdeňkem Svěrákem zpopularizoval fiktivního českého génia Járu Cimrmana.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin Půta (SLK) z Villy Hrdlička v České Lípě. Po polovině sečtených hlasů vítězí nad protikandidátkou Jitkou Volfovou. 17. října 2026
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Podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová bojuje o senátorské křeslo v Hradci Králové s Martinem Dvořákem z hnutí STAN, bývalým ministrem pro evropské záležitosti a někdejším primátorem Hradce Králové.

Kupka: Spolupráce opozice se vyplatila

„Výsledek prvního kola ukazuje, že spolupráce opozičních stran se skutečně vyplatila. Teď je potřeba, aby přišli k druhému kolu voliči v co největším počtu a jasně ukázali, že Senát zůstane pojistkou demokracie a protiváhou současné vládní většiny,“ řekl iDNES.cz po prvním kole senátních voleb a komunálních volbách předseda ODS Martin Kupka.

„Miloš Vystrčil zůstane jedním z nejvyšších ústavních činitelů,“ odhadl.

Kupka před volbami prohlásil, že chce obhájit nejméně pět senátních obvodů a udržet pro ODS primátorské řetězy ve třech největších městech. Druhý cíl se mu nepodařilo splnit. Prahu, Brno a s největší pravděpodobností i Ostravu povedou primátoři z jiných stran. Obhajoba pěti senátních obvodů se naopak jeví jako reálná.

Pokud se to ODS podaří, může to Kupkovi pomoci při hodnocení celkového volebního výsledku uvnitř strany. Už nyní je totiž zřejmé, že ODS v pozici nejsilnější opoziční strany v zemi vystřídalo hnutí STAN, což občanské demokraty zrovna netěší.

Kupka letos v lednu vystřídal v čele ODS bývalého premiéra Petra Fialu. Ten jako lídr strany i koalice SPOLU loni na podzim neobhájil vítězství ve volbách do Sněmovny. Premiérem se stal Andrej Babiš, který vytvořil koalici ANO, SPD a Motoristů sobě.

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Předseda Senátu Miloš Vystrčil objímá senátora Zdeňka Papouška po jeho úspěchu ve volbách v Brně (16. ledna 2025)

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