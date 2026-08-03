Blažek byl obžalován v kauze darování kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského. Žalobkyně pro něj požaduje trest 6,5 roku vězení.
„Věřím v nezávislost české justice. Stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil,“ uvedl pro iDNES.cz někdejší premiér a současný poslanec Petr Fiala (ODS).
Na dotaz iDNES.cz k současnému dění reagoval také poslanec ODS Jan Skopeček: „Text obžaloby neznám, ani znát nemohu, tudíž veškeré komentáře kohokoliv dnes v médiích budou čirou dojmologií. Osobně si od začátku kauzy myslím, že Pavel Blažek udělal politickou chybu, za kterou okamžitě vyvodil odpovědnost, aniž by chtěl jakkoliv poškodit stát či se na jeho úkor obohatit. V tomto smyslu mu přeji, aby se před nezávislým soudem dokázal obhájit. Věřím ve spravedlivý soudní proces, jakkoliv úniky informací z trestního řízení, které se bohužel opakují, tomu nepomáhají,“ sdělil zpravodajskému portálu iDNES.cz.
Pro ČTK se pak vyjádřil mluvčí strany Jakub Skyva. „Jsme přesvědčeni, že Pavel Blažek jednal v dobré víře, bez úmyslu získat jakýkoliv osobní prospěch, a že bude mít možnost to před nezávislým soudem prokázat. O vině či nevině nerozhodují mediální spekulace, ale soud. Politickou odpovědnost jsme vyvodili bezprostředně poté, co se objevily pochybnosti – rychlým odchodem Pavla Blažka z vlády i z ODS. Za nepřijatelné zároveň považujeme opakované úniky informací z trestního řízení, které oslabují důvěru ve spravedlivý proces i v právní stát,“ uvedl.
Obžalobu podalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ke Krajskému soudu v Brně, týká se ještě Tomáše Jiřikovského, tehdejšího náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Blažek zatím obžalobu nemá k dispozici. „Zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno, natož rozhodnuto, že darované BTC pocházely z trestné činnosti. A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání, nebylo doloženo taktéž. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež,“ napsal Blažek na síti X.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal Blažek loni jako dar pro stát od Jiřikovského. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších bitcoinů Jiřikovského. Programátor se dostal ke kryptoměně po propuštění z vězení, kde si odpykával trest za provozování on-line tržiště s prodejem drog.