ODS zahájila kampaň v dešti. Pro senátní volby v Praze získala i pěvkyni Peckovou

  15:05aktualizováno  15:29
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Známá pěvkyně Dagmar Pecková bude volebním trumfem opoziční ODS. Bude za ni kandidovat do Senátu v Praze 9. „Jsem tady s heslem - odvaha říkat věci naplno,“ řekla Pecková. Občanští demokraté oficiálně zahájili svou kampaň do podzimních senátních a komunálních voleb. Vybrali si pro to park v Praze na Pankráci a představení kampaně skrápí silný déšť.
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„Senát je ochráncem ústavnosti a slušné politiky,“ řekl šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Kandidáti ODS v senátních volbách

Lumír Aschenbrenner Plzeň – město

Ladislav Med Pelhřimov

Radko Sáblík Praha 5

Dagmar Pecková Praha 9

Petr Paták Kladno

Vít Vomáčka Česká Lípa

Roman Schulz Kolín

Zuzana Ceralová Petrofová Hradec Králové

Radek Černý Žďár nad Sázavou

Zdeněk Papoušek Brno – město

Jakub Navařík Přerov

Ondřej Šimetka Ostrava-město

Aleš Polách Karviná

Tomáš Goláň Zlín

Zatímco ve Sněmovně má většinu 108 křesel koalice ANO, SPD a Motoristů, v Senátu má zatím převahu opozice. Na podzim ovšem mohou strany bývalé pětikoalice přijít až o 23 křesel.

„Nasadíme Praze tempo,“ řekl kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík.

První místopředseda občanských demokratů je nyní i starostou rychle se rozvíjející Prahy 9, kde v poslední době developeři staví nejvíce nových bytů v hlavní městě. Jedničkou kandidátky ODS v Brně je Karmila Zlatušková.

„Nezapomínejme, že Praha je Brnem Evropy,“ řekl kandidát občanských demokratů do Senátu v Brně Zdeněk Papouše, který svůj post obhajuje.

Senátní klub ANO má nyní 15 členů a Babišovo hnutí obhajuje jediný post. Zato STAN 11 obvodů z 18, klub ODS a TOP 09 může přijít až o osm obvodů, lidovci o tři, plus bude obhajovat Adéla Šípová, která byla zvolena za Piráty.

Mandát v příštím roce končí v Senátu například bývalé šéfce Sněmovny za ODS Miroslavě Němcové na Praze 1. První kolo senátních voleb by mělo být 9. a 10. října, spolu s volbami komunálními.

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