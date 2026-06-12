„Senát je ochráncem ústavnosti a slušné politiky,“ řekl šéf Senátu Miloš Vystrčil.
Kandidáti ODS v senátních volbách
Lumír Aschenbrenner Plzeň – město
Ladislav Med Pelhřimov
Radko Sáblík Praha 5
Dagmar Pecková Praha 9
Petr Paták Kladno
Vít Vomáčka Česká Lípa
Roman Schulz Kolín
Zuzana Ceralová Petrofová Hradec Králové
Radek Černý Žďár nad Sázavou
Zdeněk Papoušek Brno – město
Jakub Navařík Přerov
Ondřej Šimetka Ostrava-město
Aleš Polách Karviná
Tomáš Goláň Zlín
Zatímco ve Sněmovně má většinu 108 křesel koalice ANO, SPD a Motoristů, v Senátu má zatím převahu opozice. Na podzim ovšem mohou strany bývalé pětikoalice přijít až o 23 křesel.
„Nasadíme Praze tempo,“ řekl kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík.
První místopředseda občanských demokratů je nyní i starostou rychle se rozvíjející Prahy 9, kde v poslední době developeři staví nejvíce nových bytů v hlavní městě. Jedničkou kandidátky ODS v Brně je Karmila Zlatušková.
„Nezapomínejme, že Praha je Brnem Evropy,“ řekl kandidát občanských demokratů do Senátu v Brně Zdeněk Papouše, který svůj post obhajuje.
Senátní klub ANO má nyní 15 členů a Babišovo hnutí obhajuje jediný post. Zato STAN 11 obvodů z 18, klub ODS a TOP 09 může přijít až o osm obvodů, lidovci o tři, plus bude obhajovat Adéla Šípová, která byla zvolena za Piráty.
Mandát v příštím roce končí v Senátu například bývalé šéfce Sněmovny za ODS Miroslavě Němcové na Praze 1. První kolo senátních voleb by mělo být 9. a 10. října, spolu s volbami komunálními.