ODS spustila kampaň, ve které figuruje Babiš i Schillerová. Komické, reaguje ANO

Na dalším vizuálu figuruje například exministryně financí Alena Schillerová s pávem. „Babišova vláda v dobách prosperity prošustrovala peníze a zadlužila naši zemi. Nedopusťme to i v krajích,“ uvádí ODS u snímku. Na antikampaň vládní strany upozornily Novinky.cz.

„Vláda Petra Fialy s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou zadluží za čtyři roky české občany o více než bilion korun, což je smutný rekord v celé historii České republiky. V tomto kontextu vypadá antikampaň koalice SPOLU poněkud komicky a jako střelba do vlastní nohy,“ komentoval pro iDNES.cz kampaň mluvčí hnutí ANO Milan Vodička.

Babišova vláda v dobách prosperity prošustrovala peníze a zadlužila naši zemi. Nedopusťme to i v krajích.

„Chtěli jsme v ODS vtipně parafrázovat volební slogan hnutí, ale zároveň i znovu zodpovědně připomenout, jak Babišova vláda v dobách prosperity prošustrovala peníze a zadlužila naši zemi. Tomu musíme zabránit,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ODS Jakub Skyva.

Podle jeho slov občanští demokraté v krajích staví silné kandidátky osobností, které to s regiony myslí vážně a za sebou mají opravdové zkušenosti. „Nejen prázdná hesla na billboardech,“ dodal Skyva.

„Antikampaň je tu vždycky“

Politolog Milan Školník z Katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze ke kampani ODS řekl, že vychází z politické kultury.

„Není to případ jen těchto krajských voleb, ale nějaká antikampaň je tu vždycky. Třeba triumvirát KSČM, ANO a SPD viděla vláda jako hrozbu už před sněmovními volbami. Ty dva tábory si nemají co vyčítat, je to vlastně jen oplácení stejnou mincí,“ komentoval Školník.

Na druhou stranu pokud chce podle jeho slov jedna strana politickou kulturu zlepšovat, měla by se snažit podobných prostředků spíše vyvarovat, takovouhle kampaní k tomu zrovna nepřispívá.

„U opozice je to mnohem lépe obhajitelné, protože ta nemá tolik možností, jak na sebe upozorňovat. Vláda má ministerstva, státní aparát, premiér může kdykoliv svolat tiskovou konferenci a využít strany pro svou propagaci,“ doplnil politolog.

Ohledně voličů si myslí, že z hlediska politického marketingu taková kampaň dává smysl, protože zaujme mnohem více, než pozitivní kampaň a přitáhne lidi k volbám.

„Je to tlak na emoce, který funguje, a každý politický marketér potvrdí, že negativní reklama je lepší, než pozitivní. Je těžké předvídat, jestli ODS může o voliče touto kampaní přijít. Je pravda, že na nic podobného nejsou voliči ODS zvyklí,“ komentoval dále Školník a současně dodal: „Trojkoalice je středopravicová, umírněná, volí ji především vzdělanější lidé, živnostníci. Může to být zajímavý experiment a vyvolat vášně i u těchto lidí.“