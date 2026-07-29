Regionální rada ODS schválila novou kandidátku na Praze 1. Povede ji Müller

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  22:56aktualizováno  22:56
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Slavnostní otevření zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku na Praze 1:...

Slavnostní otevření zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku na Praze 1: radní Michal Müller, náměstkyně primátora Alexandra Udženija, vedoucí lékařka Bára Malíková a ředitel nemocnice David Erhart | foto: Radek Vebr, MAFRA

Filip Dvořák
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Regionální rada ODS v Praze ve středu schválila novou kandidátku v Praze 1 pro komunální volby. Oblastní rada strany v Praze 1 předtím odmítla novou kandidátku postavit poté, co celostátní vedení ODS odmítlo jako lídra kandidátky bývalého městského radního a exstarostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Novým lídrem v Praze 1 bude současný radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Müller.

Dvojkou ODS pro podzimní obecní volby v Praze 1 bude místostarosta této městské části Tomáš Heres. Na předních místech kandidátní listiny je také politolog a vysokoškolský pedagog Daniel Kunštát, pedagožka a zastupitelka Eva Špačková nebo Robert Jandera. „Praha 1 má novou kandidátku. Kandidátku, za kterou si ODS stojí a která se dívá dopředu, ne dozadu,“ uvedla předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.

ODS měl původně v Praze 1 vést do komunálních voleb bývalý starosta čtvrti Filip Dvořák. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že Dvořák po otci zdědil majetek s nejasným původem v hodnotě 230 milionů korun. Vedení strany následně uvedlo, že Dvořák původ majetku dostatečně nevysvětlil a vyzvalo ho, aby od záměru kandidovat sám upustil. Dvořák to odmítl s odůvodněním, že není z ničeho obviněný.

Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro komunální volby, aby na listině nebyl Dvořák. Oblastní organizace ODS v Praze 1 ale poté oznámila, že nepředloží kandidátku vůbec a že místní členové ODS dostali povolení kandidovat za jiné subjekty. Výkonná rada strany pak Dvořáka z ODS vyloučila a rozhodla, že i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady kandidátku v první městské části postaví.

17. července 2026
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