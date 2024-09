Hodně záleží na osobnostech, řekl Fiala. Suverénně uspěl hejtman Kuba

„Tohle nelze vykládat jako úspěch republikové ODS,“ řekl hejtman Martin Kuba, který suverénně vyhrál krajské volby v Jihočeském kraji, kde šli občanští demokraté sami. Jím vedená kandidátka dostala přes 46 procent hlasů.

„Pan Kuba by měl být premiér za ODS,“ reagoval vzápětí na jeho úspěch lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

„Musíme taky vidět to, že minule v těch krajských volbách vyhrálo hnutí ANO. To se s velkou pravděpodobností zopakuje. Pokud ty výsledky budou vypadat tak, jak vypadají, tak my budeme mít víc vítězství než v těch minulých volbách. Nepochybně se v těchto volbách ukazuje, že hodně záleží na osobnostech v těch jednotlivých regionech a jak Martin Kuba v jižních Čechách, tak Jan Grolich na jižní Moravě ukazují, že i ta pozice hejtmana je důležitá. Já věřím, že slušný výsledek udělá i Martin Červíček, Vítězslav Schrek a že budeme moci naplnit ten cíl, který jsem říkal, že chceme obhájit,“ uvedl Fiala.

Jeho strana hájila ve volbách tři křesla hejtmanů – v Jihočeském kraji (Kuba), Královéhradeckém kraji (Šťovíček) a na Vysočině (Schrek).

Krajů je moc, překvapil lídr v Libereckém kraji

Kandidát koalice SPOLU na hejtmana Libereckého kraje, občanský demokrat Edvard Kožušník překvapil úvahou zpochybňující počet krajů. „Česká republika má 14 krajů, což z mého pohledu je hodně,“ řekl Kožušník.

„Přikláním se k tomu, aby fungování bylo výrazně efektivnější na straně státu jako celku,“ řekl novinářům Kožušník.

Do volebního štábu ODS dorazil jako první z vrcholných politiků strany Zdeněk Nytra, předseda nejsilnějšího senátního klubu ODS a TOP 09, který má 36 členů. „Budeme potřebovat nějakých sedm, osm mandátů,“ řekl Nytra.

Proč právě tolik? ODS chce mít v Senátu takovou sílu, aby zůstal Miloš Vystrčil v čele horní komory parlamentu. Svého kandidáta postavila ODS v 16 ze 27 volebních obvodů.

Neudělala to v některých dalších, kde kandidáta postavili koaliční partneři – příkladem byla Praha 12, kde TOP 09 nominovala dosavadního nezávislého senátora Pavla Fichera. Obhájil křeslo už v prvním kole, a exšéf pražské ODS Boris Šťastný navrhovaný Motoristy sobě s podporou opozičního ANO byl zcela bez šance.

Ve volbách občanští demokraté obhajovali 99 mandátů v krajích, které před čtyřmi lety získali. Jen v jedné krajské koalici ODS v končícím volebním období chyběla – v Plzeňském kraji. Ve třech krajích se podílela na koalici, kde má hejtmana hlavní soupeř nejsilnější vládní strany, opoziční ANO – v Ústeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, jednom z nejvíce zasažených povodněmi.

Fiala odmítá, že by krajské volby byly referendem o jeho vládě, jak to voličům v kampani říkala opozice. „Jsou to významné volby z toho hlediska, že lidé rozhodují o tom, jaká bude kvalita sítě zdravotní péče, jaké budou školy, jak budou vypadat komunikace v jejich kraji, a rozhodují o tom, kdo jejich kraj bude řídit,“ řekl poté, co v pátek odvolil v Brně.

Jen ve Středočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském a Libereckém kraji kandidovala ODS v krajských volbách v koalici SPOLU, která je pilířem Fialovy pětikoaliční vlády. Naopak hejtman Martin Kuba vsadil na samostatnou kandidátku občanských demokratů.

Úspěch či neúspěch čtyř kandidátek SPOLU a obecně všech vládních stran může něco naznačit i směrem k volbám do Sněmovny v příštím roce, pro které jsou krajské volby „rozcvičkou“.