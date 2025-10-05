„Nadále budeme hlasem středového a pravicového elektorátu. Táhneme jako koalice SPOLU pořád za jeden provaz a přesto dokážou každé strany jednat i autonomně,“ vysvětlil Kupka v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.
Podle premiéra Petra Fialy zatím není osud koalice SPOLU vůbec jasný. „Já jsem stál u zrodu koalice SPOLU a myslím si, že to je dobrý projekt a že obstál v několika volbách. Neuzavíral bych nějako cestu do budoucnosti pro projekt koalice SPOLU, ale myslím si, že musíme všichni přemýšlet nad tím, jak nabídnout voličům takovou alternativu, organizační, personální, programovou, která bude mít šanci vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí, v situaci, která je jiná, než byla před deseti, patnácti lety, prakticky v celé Evropě,“ řekl Fiala při návštěvě Pražského hradu, kam se vypravil na jednání za prezidentem Petrem Pavlem.
K tomu dodal, že se o svém případném konci bude radit s předsednictvem ODS. „Já sám přemýšlím nad kroky, které je třeba v příštích dnech a týdnech udělat. Nepochybně se v příštím týdnu sejde vedení ODS,“ uvedl šéf občanských demokratů.
K tomu Kupka připustil, že vedení ODS může na lednovém volebním kongresu předložit své funkce. Sám Kupka, který je místopředsedou strany, ale momentálně odmítá, že by si pomýšlel na post předsedy ODS.
„Proti Petru Fialovi nikdy nepůjdu, jako premiér řídil naší zemi ve velmi těžkých časech,“ dodal Kupka.
Kongres se měl původně konat až v dubnu, podle Kupky však v sobotu jednalo předsednictvo strany o lednovém termínu. Kupka poznamenal, že ODS mívala kongresy v lednu, na dubnový termín je posunula v roce 2022 kvůli pandemii covidu.
Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka jsou současní vítězové voleb mnohem konzervativnější než koalice SPOLU. „ODS se změnila v progresivistickou stranu, kam vstoupilo mnoho mladých lidí a ti staří členové jsou momentálně upozaděni. Podle Kupky ale jde o zcela zcestný názor.
„ODS je tradiční strana, která se drží svých konzervativních hodnot. ANO ani SPD nic takového nemají,“ vmetl Havlíčkovi Kupka. ODS bude mít nyní 27 poslanců a celou dosavadní koalici SPOLU tvoří ještě TOP 09 a lidovci bude mít 52 křesel.