„Aliance stabilních křesílek“ zabetonovala v Praze jednání. Piráti mají stále dveře otevřené, říká Benda

Lidovky.cz: Praze stále vládne primátor Hřib a dohoda na nové radě se zatím nerýsuje. Jak to vnímáte?

To, že se vyjednávání táhnou několik týdnů, kladu za osobní vinu dosluhujícímu primátorovi Zdeňku Hřibovi a té jejich Alianci stabilních křesílek. Ze strany Spolu jsme udělali mnoho ústupků, a to jak v silových resortech, tak v počtu členů rady, kde by měli Piráti jako strana největší zastoupení: čtyři místa v radě pro Piráty, tři pro ODS, dvě pro TOP 09, jedno pro KDU-ČSL a taktéž jedno STAN.

Lidovky.cz: Jednání o vedení hlavního města v koalici postavené na vládním půdorysu před pár dny zjevně zkrachovala. Ustoupili jste Pirátům v několika požadavcích. Jaký byl jejich přístup?

Nebál bych se ho označit až za arogantní. Postupně jsme plnili všechny jejich požadavky. Vzdali jsme se gescí, o které jsme měli zájem, a udělali jsme opravdu vše pro to, abychom pirátským požadavkům vyhověli.