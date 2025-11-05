Policie navrhla obžalovat exposlance Šnajdra v kauze urychlovačů pro Bulovku

„Ve věci týkající se zakázky na nákup lineárních urychlovačů v nemocnici na Bulovce již bylo vyšetřování ukončeno a policejní orgán předložil státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby,“ potvrdil serveru státní zástupce Martin Bílý.
O návrhu obžaloby informoval též mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. „Koncem října 2025 byl ze strany našeho útvaru podán Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na pět fyzických osob a dvě právnické osoby,“ okomentoval kroky Ibehej.
Obvinění jsou v této kauze stíháni za pět trestných činů - zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podplacení, přijetí úplatku, zpronevěru a legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Šnajdr a další obvinění již dříve odmítli, že by se dopustili jakéhokoliv protiprávního jednání. Po aktuálním návrhu na obžalobu bývalý poslanec uvedl, že se k postupu policie nemůže vyjádřit, protože o něm není informován, napsal server.
Advokát Ladislav Veselý, jenž právně zastupuje Andreu Vrbovskou, prozradil, že posun ve vyšetřování komentovat nemůže. „K takzvaným živým věcem se v rámci probíhajícího řízení nevyjadřuji,“ doplnil pro server Veselý.
Korupční kauza spojená s Fakultní nemocnicí Bulovka odstartovala v roce 2018, kdy policie zadržela podnikatele Tomáše Horáčka a obvinila ho z korupce při rozdělování nemocničních zakázek. Na bývalého poslance ODS Marka Šnajdra se kriminalisté zaměřili poté, co Horáček začal s vyšetřovateli spolupracovat, uvedly Seznam Zprávy.
Jako spolupracující obviněný Tomáš Horáček policii vypověděl, že podmínky soutěže na nákup lineárních urychlovačů byly nastaveny tak, aby zakázku získala společnost Elekta Services. Detektivové z NCOZ se případem zabývali v několika samostatných větvích.
Šnajdra navrhla policie obžalovat už letos v létě za jeho účast v kauze Dozimetr, která se týká zakázky na zpracování dokumentace ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). Společně s dvěma dalšími muži čelí podezření z přijetí dvousettisícového úplatku.