ODS navrhne, aby živnostníci dostali 30 tisíc korun. Jako podporu v těžké době

Praha ODS podpoří ekonomické návrhy vlády v boji proti koronaviru, i když neprojdou její pozměňovací návrhy. Na tiskové konferenci to v úterý řekli zástupci strany. Navrhnout ale chce, aby živnostníci dostali jednorázově 30 000 korun nebo aby se ošetřovné týkalo rodičů dětí do 15 let, vláda navrhuje věk o dva roky nižší. ODS také navrhne, aby lidé na ošetřovném dostávali 80 procent z platu proti vládnímu návrhu 60 procent.

Předseda ODS Petr Fiala přivítal iniciativu vlády na ekonomickou pomoc firem a lidem, kteří jsou postiženi situací kolem koronaviru.

„Ano, je to dobré, ale zdaleka to nestačí,“ řekl. ODS bude chtít, aby vláda navrhla i další ekonomický balík, díky kterému na pomoc dosáhne více lidí a více firem. Občanští demokraté také podle něj vládě navrhují úpravu krizového zákona, což by rozšířilo možnost pomoci postiženým.

Zároveň vyzval k tomu, aby mimořádná opatření byla odvolána ihned poté, co to situace umožní. Je třeba podle něj dbát na to, aby byly dodržovány demokratické svobody a ústavní procesy.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura novinářům řekl, že princip ekonomických návrhů vlády je správný. Chybí mu ale větší podpora drobných podnikatelů a živnostníků. ODS proto chce navrhnout, aby každý z živnostníků dostal podporu alespoň 30 000 korun.

Uvítal, že rozpočtový výbor sněmovny v úterý přijal usnesení, aby vláda připravila program přímé finanční podpory živnostníkům. Na úterním jednání sněmovny chtějí občanští demokraté také navrhovat zrušení 3. a 4. vlny EET. Ty jsou nyní pozastaveny.

Další návrh ODS se bude týkat tzv. ošetřovného. Zatímco vláda navrhla přiznání ošetřovného 60 procent vyměřovacího základu pro rodiče děti do 13 let, ODS chce věk zvýšit na 15 let a vyměřovací základ na 80 procent.