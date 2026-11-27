„Vidíme všichni, jakým způsobem jsou přehlcené pohotovosti, přehlcené urgenty v nemocnicích. Regulační poplatek 90 korun stanovený v zákoně o veřejném zdravotním pojištění je tady z dob Tomáše Julínka, nebyl od roku 2008 upravován. Přicházíme tedy s navýšením z 90 korun na 200 korun,“ řekl Slovák.
„Výnos zůstává na provoz a modernizaci pohotovostí. Vnímáme to tedy jako spíš technickou úpravu, která ale může mít i efekt z pohledu zneužívání pohotovostí, ke kterému dochází,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví.
Na pohotovost podle něj člověk chodí maximálně jednou, dvakrát do roka. „Navýšení z 90 korun na 200 korun nevnímáme jako nic špatného. Myslím, že je správně říkat, že to je prostě pro výjimečné případy,“ dodal poslanec ODS.
„Tohle máme zatím připravené jako pozměňovací návrh. Záleží na tom, jestli vláda do Poslanecké sněmovny pošle zákon o veřejném zdravotním pojištění, nebo ne,“ řekl Slovák. Když zákon v následujících dvou měsících do Sněmovně nepošle, poslanci ODS to předloží jako samostatný návrh.
„Máme to v obou variantách, i jako novelu zákona, a máme to i jako pozměňovací návrh,“ uvedl stínový ministr zdravotnictví. Nyní o tom podle Slováka ODS jedná i s dalšími stranami.
Dobrovolné očkování proti chřipce a covidu-19 v lékárnách
ODS chce podle stínového ministra zdravotnictví Slováka také umožnit dobrovolné očkování proti chřipce a covidu-19 pro pacienty ve věku 18 až 65 let proškolenými farmaceuty v lékárnách.
O stejnou věc usiluje také ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Zatím se mu to ale nepodařilo protlačit ani ve vládě. Kriticky k proticovidovým opatřením od začátku pandemie covidu vystupovalo hnutí SPD, které je nyní součástí vládní koalice.
„Spekuluje se, že pan ministr v následujících dnech sebere odvahu a předloží jako pozměňovací návrh k evropské implementaci ochrany veřejného zdraví očkování v lékárnách. Pokud se tak stane a bude to v téhle formě, co předkládáme my, a podle mých informací to tak bude, tak návrh podpoříme. Ale chtěli jsme tady odstartovat to, co zablokovala vláda,“ řekl v pátek ve Sněmovně Slovák.
Slovák navrhuje umožnit volbu pacienta mezi péči hrazenou z pojištění a tím, co si uhradí sám
Už příští týden předloží stínový ministr zdravotnictví ve Sněmovně návrh, který by dal pacientovi volbu, aby si mohl připlatit, když preferuje jinou, dražší variantu péče, oproti variantě hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
„Nebude hradit celý ten výkon, ale jenom ten rozdíl mezi hrazenou variantou z veřejného zdravotního pojištění a tím navíc. Uvedu krásný příklad lehké sádry. Jdete do nemocnice, chcete lehkou sádru a musíte zaplatit i ten výkon i tu lehkou sádru. To znamená, v součtu zaplatíte 17 tisíc korun. Takhle byste zaplatili jenom rozdíl mezi tím, co hradí zdravotní pojišťovna, a lehkou sádrou oproti jiné sádře,“ řekl Slovák.
Jako další příklad zmínil oční čočky při operacích. „Bude se to týkat i možnosti připlatit si jenom za rozdíl na to, jestli tu operaci bude provádět chirurg, nebo bude prováděna roboticky, případně třeba za lepší kloub. Může to být ať už kyčelní, nebo kolenní kloub,“ řekl stínový ministr.
„Je to opatření vyloženě pro střední třídu. Je tady poptávka lidí po tom, aby si mohli zaplatit jenom rozdíl mezi hrazenou variantou a tím navíc,“ argumentoval Slovák.