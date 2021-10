ODS nikdy neměla ráda důchodce. Teď chtějí zrušit slevy na jízdné, zajel Babiš do ODS kvůli seniorům

Předvolební maraton televizních debat uzavřela Nova. Nabídla dvě kola soubojů lídrů. Ten večerní byl rozhodně výraznější. Sešli se v něm premiér Andrej Babiš (ANO) a lídři koalice Spolu Petr Fiala (ODS) a PirSTAN Ivan Bartoš (Piráti). Zhruba v polovině pořadu to začalo vřít.



Fiala s Bartošem kritizovali vládu za inflaci, zadlužování a neschopnost šetřit na výdajích státu. „Vážení občané, právě jste slyšeli, že vás obvinili, že můžete za inflaci. Pan politolog a ajťák tomu vůbec nerozumí. Mluví úplně z cesty,“ obořil se na ně Babiš.

Atmosféra dále už jen houstla. Fiala si výpad nenechal líbit. „V době, kdy jste si podivným způsobem kupoval zámečky ve Francii, řídil jsem Masarykovu univerzitu a měl jsem vyrovnaný rozpočet,“ uvedl s odkazem na Babišem vytvořenou strukturu offshore společností pro nákup luxusní nemovitosti ve Francii v roce 2009. „Pan Babiš byl expert na optimalizace v daňových rájích,“ přisadil si Bartoš.

Ani později tři kandidáti na příštího premiéra nenašli společnou řeč. „ODS nikdy neměla ráda důchodce. Teď chtějí zrušit slevy na jízdné,“ zaútočil premiér. Odkazoval se na rozdíly růstu důchodů, kdy vládli občanští demokraté a ANO. Fiala naopak poukazoval na povinné valorizace důchodů a rostoucí ceny.

Debatu zpestřily i manželky tří lídrů, které popisovaly, co obdivují na svých protějšcích. Zatímco Monika Babišová vyzdvihovala premiérovu urputnost, žena Ivana Bartoše Lýdie zdůraznila, že mít premiéra, který nelže a nekrade, by byla důležitá změna.

Naopak šéf PirSTAN musel úvodem vysvětlovat dříve vstřícnější postoj k migraci do Evropy z muslimského světa.

V odpolední diskusi Jan Hamáček znovu popudil lidovce, jejichž voliče už ve středu vyzval, aby v nadcházejících volbách podpořili sociální demokraty. Hlasoval by pro ně podle jeho slov i Josef Lux, expředseda KDU-ČSL, který zemřel v roce 1999. Lidovecké špičky včetně vdovy po Josefu Luxovi se proti tomu ale ihned ohradily.

„Pouze jsem chtěl v programové rovině poukázat na to, že Josef Lux byl průkopníkem sociálně tržní ekonomiky. Dokonce to vložil do základu programu KDU-ČSL,“ uvedl na Nově. Podle Luxové ale sociálně tržní program nyní hájí koalice Spolu, kterou také s rodinou bude volit.