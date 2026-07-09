„Tomio Okamura z mnoha důvodů běží o politický život, zjednodušeně řečeno. Za ním číhají mnohem větší národovci, větší vlčáci, než je on, tak můj odhad je, že se to bude stupňovat,“ řekl první místopředseda ODS Karel Haas.
„A je to konkurenční boj Rajchla a Okamury, abychom to přesně pojmenovali. Okamura se prostě bojí o krk, protože by ho mohl v téhle rétorice protiukrajinské, vlastně extremistické, zastínit Rajchl, no a to se mu samozřejmě nehodí do krámu,“ prohlásil předseda ODS a stínový premiér Martin Kupka.
Na páteční koaliční radě chce podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury hnutí jednat o zapojení České republiky do iniciativy PURL.
SPD podle Okamury s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a považuje to za porušení programového prohlášení vlády.
„Okamura musí přitvrzovat pod tlakem Rajchla a dalších lidí,“ míní také předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Očekává ale, že premiér Babiš to předsedovi SPD vysvětlí.
Po jednání o plnění vládního programu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl, že si přesně nepamatuje, kdy se o plánu dozvěděl.
„Jestli to bylo těsně před odjezdem, čtvrtek, pátek, já si to teď nevybavím,“ uvedl. Nadále nechtěl upřesnit částku, je podle něj marginální. „Nevím, musel bych se podívat do svých poznámek, z hlavy vám to neřeknu, protože bych řekl špatné číslo,“ řekl.
„Částka, která do PURL šla, je naprosto symbolická i ve vztahu k zemím, které jsou podstatně menší než my,“ uvedl k českému příspěvku Zůna v rozhovoru pro Deník N.
„To jsou finance, které jsou z European Peace Facility a z programu CAP (v němž se nakupuje pouze nesmrtící vojenská pomoc pro Ukrajinu, pozn. red.). Kdyby Česká republika, tedy ministerstvo zahraničních věcí ty peníze nepřesunulo, automaticky by šly ve prospěch Ukrajiny,“ doplnil ministr obrany.
„Nám, tedy ministerstvu zahraničí, se jevilo naprosto logické, že než aby ty peníze spadly v balíku evropských peněz na Ukrajinu bez nějakého konkrétního zacílení, je lepší je dát Spojeným státům do toho fondu, do PURL, kde budou cíleně využity,“ uvedl Zůna.
Arogance, nekompetentnost a chaos, říká šéf ODS a stínový premiér Kupka o Babišově vládě
Občanští demokraté zhodnotili půl roku vlády Andreje Babiše. „U pana premiéra se dneska střídají jednotliví ministři jako apoštolové na pražském orloji, ale když se podíváme zpětně, za těmi 6 měsíci vlády Andreje Babiše, tak se jenom ukazuje, že to je období vlády arogance, nekompetentnosti a chaosu,“ tvrdí šéf ODS Kupka.
„Pokud bych měl zmínit jeden velký úspěch vlády Andreje Babiše, tak je to bohužel nepochybně jenom to, že dokázali schovat Andreje Babiše a Tomia Okamuru za imunitu před spravedlností. Tohle ta vláda nepochybně dokázala. Vedle toho ale vyhodila do vzduchu zákon o rozpočtové odpovědnosti, postavila se proti celé řadě demokratických institucí a vidíme také její útok na veřejnoprávní média a na svobodu slova,“ prohlásil lídr ODS a stínový premiér.
„Nevidíme žádnou reformu zdravotnictví, místo toho se kriminalizuje kratom, nevidíme žádnou reformu vzdělávání v České republice, místo toho se plošně zakazují telefony všem, nevidíme reformu státní správy, místo toho se vyhazují nepohodlní úředníci. A kde jsou všechny ty sliby, se kterými získávali svoje voliče před volbami? Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdné? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let? Kde je celá řada dalších populistických slibů?“ uzavřel své hodnocení Kupka.