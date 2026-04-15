Opoziční ODS vyzvala vládu, aby zveřejnila výši zásob ropy a plynu

  16:22aktualizováno  16:43
Opoziční ODS vyzvala vládu, aby zveřejnila výši zásob ropy a plynu, které má Česká republika. Stínová vláda ODS také představila balíček opatření na ochranu českého průmyslu v reakci na válku v Íránu.

Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí Jan Skopeček | foto: Anna Kristová, MAFRA

Místopředseda Sněmovny a stínový ministr financí Jan Skopeček řekl, že občanští demokraté navrhují snížení spotřební daně i na benzin, nejen na naftu, jak o tom rozhodla vláda Andreje Babiše, či zrychlení daňových odpisů.

Poslanci v noci na středu schválili návrh, který vládě umožní regulovat jejím nařízením ceny nafty a benzinu.

Vláda Andreje Babiše tím reagovala na prudké zdražení paliv po napadení Íránu Spojenými státy americkými a Izraelem a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu z Perského zálivu.

ODS odmítá zrušení poplatků pro ČT a Český rozhlas

Stínová vláda ODS se zabývala také tématem veřejnoprávních médií. „Jsme proti zrušení koncesionářských poplatků,“ řekl předseda ODS a stínové vlády Martin Kupka.

Ministr kultury Oto Klempíř představil společně s dalšími zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristy sobě vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Řekl, že skončí měsíční koncesionářské poplatky oběma médiím a že ČT i Český rozhlas budou financovány ze státního rozpočtu.

Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

Podle představ vládní koalice by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.