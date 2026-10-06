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Bez Macinky, Kupky, Hřiba, Grolicha i Havla. Kandidující lídři do debaty ČT nesmí

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  18:32aktualizováno  18:32
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Česká televize v poslední předvolební Superdebatě neumožní vystoupení předsedům čtyř opozičních stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 i koaličních Motoristů. Důvodem je, že ve volbách do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu kandidují a pravidla předvolebního vysílání ČT pro tyto volby vystoupení kandidátů neumožňují.

Předseda ODS Martin Kupka letos kandiduje do zastupitelstva v Líbeznicích, šéf lidovců Jan Grolich zase na Vyškovsku kandiduje do Senátu. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se pokouší dostat na pražský magistrát a šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel kandiduje v Hradci Králové. Do zastupitelstva pražského magistrátu kandiduje i předseda Motoristů Petr Macinka, který se ale k opoziční výzvě, která žádala, aby byla účast možná, nepřipojil.

Všem čtyřem podepsaným předsedům odpověděl dopisem ředitel divize zpravodajství Petr Mrzena. Vedení redakce zpravodajství ČT podle něj došlo po pečlivém zvážení a vyhodnocení argumentů k závěru, že dlouhodobě aplikovaná předvolební pravidla jsou nastavena správně. Televizi ukládají vyváženost, nestrannost a zakazují zvýhodňování jednotlivých účastníků politického dění.

„Proto musíme trvat na tom, že v předvolebních pořadech nesmějí vystupovat politici, kteří v těchto volbách kandidují, pokud nejsou zároveň zastoupeni jejich konkurenti. Zdůrazňujeme, že pravidla byla zveřejněna s dostatečným předstihem,“ uvedl mluvčí ČT Michal Pleskot.

Superdebata plánovaná na čtvrtek podle něj není určena pro představení jednotlivých kandidátů či jejich osobních postojů. Jde o prostor pro seznámení diváka s představami a vizemi nejsilnějších politických uskupení k tématu voleb. V zájmu podpory rovného přístupu proto budou v této debatě vítáni ti zástupci relevantních stran a hnutí, kteří sami ve volbách nekandidují.

„Před exkluzivitou vysílání musí mít ve veřejnoprávní televizi přednost aspekt vyváženosti, nestrannosti a nezvýhodňování. Česká televize je přesvědčená, a je to i běžnou praxí, že v médiích můžou postoje stran důstojně reprezentovat nejen jejich předsedové, ale i další členové vedení a jiní významní představitelé politického subjektu. Právě dodržování jasných pravidel je jedním z principů nezávislosti České televize,“ dodal Pleskot. Jména účastníků zatím televize neoznámila.

30. září 2026
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