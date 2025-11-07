Pokutu kvůli volební kampani dostali ODS, SPD, Motoristé i strana Petra Cibulky

  15:47aktualizováno  15:47
Dohledový úřad dosud v souvislosti s letošními sněmovními volbami uložil čtyři pokuty od 10 do 35 tisíc korun. Týkají se parlamentních uskupení ODS, SPD a Motoristů i mimoparlamentní strany Volte Pravý Blok. Plyne to z webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH).
Nejvíce, 35 tisíc korun, má zaplatit SPD. Podle úřadu strana nezajistila, aby propagace nebo volební agitace obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli.

Motoristé sobě dostali pokutu 25 tisíc korun. Důvodem je využití nebo umožnění využití komunikačních médií ovládané samosprávami k volební kampani. ODS dostala pokutu 20 tisíc korun, a to rovněž za neinformování o zadavateli nebo zpracovateli propagace či volební agitace.

„Respektujeme zákon a pravidla pro férové vedení volebních kampaní. V konkrétním případě došlo k neoznačení zadavatele politické reklamy. Z individuálního pochybení jednotlivce jsme vyvodili příslušné důsledky,“ řekl k pokutě pro ODS mluvčí Jakub Skyva.

Strana Volte Pravý Blok má za nesplnění některé z povinností souvisejících s údaji o financování volební kampaně či zasláním podkladů o účetnictví zaplatit 10 tisíc korun.

Detailní kontrola až ve zprávách o financování

Úřad dosud zjistil, že své sponzory zveřejnila na webových stránkách jen polovina z 26 subjektů, které podaly kandidátní listinu. Za nezveřejnění dárců nebo za zveřejnění neúplných informací může následovat správní řízení a pokuta od 20 do 300 tisíc korun. Povinnost nicméně splnily všechny sněmovní strany.

Hospodaření stran bude dohledový úřad detailněji kontrolovat až ve zprávách o financování volební kampaně. Termín pro jejich odevzdání je do 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb, připadá tedy na začátek ledna příštího roku.

V souvislosti se sněmovními volbami v roce 2021 uložil úřad také několik pokut, a to od 10 do 40 tisíc korun.

