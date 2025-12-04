ODS ukončila členství jihočeským odpadlíkům. Nešťastné a nevhodné, reagoval Kuba

Vedení ODS ukončilo členství jihočeským a českobudějovickým zastupitelům, kteří již dříve oznámili, že stranu opustí. Končí na základě veřejné deklarace odchodu, sdělil místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Hejtman Martin Kuba, který avizoval odchod ze strany a založení svého vlastního hnutí, označil krok ODS za nevhodný.

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS | foto: Facebook/@KubaODS

ODS ukončila členství jihočeského hejtmana nebo českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové. Celkem jde o 30 krajských a 14 českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Všichni chtějí vstoupit do nového hnutí, které právě Kuba připravuje.

„Vedení na to má právo, ale přijde mi to lidsky nešťastné. Je to naprosto nevhodné například k Janu Zahradníkovi, který byl členem ODS od roku 1991 a pro stranu hodně obětoval a hodně jí dal,“ reagoval Kuba.

Šestasedmdesátiletý Zahradník byl prvním jihočeským hejtmanem a zastával i pozici poslance. Také Zahradník uvedl, že se stane členem nového hnutí.

