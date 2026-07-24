ODS už má připravenou ústavní stížnost kvůli zákonu, který vetoval Pavel

„Protože celé jaro upozorňujeme, že rozvolnění rozpočtové odpovědnosti je jednou ze tří největších hrůz této vlády, tak už máme z větší části dokonce připravenou ústavní stížnost. A tu bazuku ústavní stížnosti na největší hrůzu použít musíme. Věci se mají dohrávat do konce,“ řekl iDNES.cz Haas.
Prezident Petr Pavel v úterý vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Důvodem je podle prezidenta dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, protože zákon, který prosadila vláda Andreje Babiše přes veto Senátu, umožňuje vládě zvyšovat zadlužení České republiky.
„Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta, je velice nezodpovědné, nezodpovědné vůči občanům,“ reagoval Babiš.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě svolá schůzi Sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Pavla k návrhu, který je pro vládu klíčový pro sestavování rozpočtu na příští rok.
„Ano, budeme ji dle předběžné domluvy svolávat na poslední týden v srpnu,“ sdělila iDNES.cz ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Schůze se uskuteční 25. srpna.
Bez přehlasování Pavlova veta by schodek rozpočtu příští rok nesměl překročit 150 miliard
Kdyby koalice ANO, SPD a Motoristů Pavla nepřehlasovala, deficit státního rozpočtu by příští rok nesměl překročit 150 miliard korun, což by podle ministryně financí vedlo k devastaci ekonomiky i obranyschopnosti. Letos je plánovaný schodek rozpočtu 310 miliard korun.
ODS ještě před tím, než Haas iDNES.cz řekl, že už má strana z větší části připravenou ústavní stížnost, na tiskové konferenci popsala důvody, pro které je pro ni nepřijatelné rozvolnění rozpočtové odpovědnosti.
Čtyři důvody, proč ODS kategoricky odmítá rozvolnění rozpočtové odpovědnosti
„Zaprvé prolomení principu několik set let starého, že parlament rozhoduje o utrácení a vláda podle rozhodnutí parlamentu utrácí. To je těch deset procent výdajů této země bez souhlasu parlamentu,“ řekl Haas.
„Druhý důvod: uvolnění účelové vázanosti výdajů a příjmů z důchodového účtu. A díky důchodové reformě, ať si o ní říká, kdo chce, co chce, bude český důchodový účet až do roku 2035 v přebytku desítek miliard korun. A tyto desítky miliard korun, místo toho, aby sloužily na důchody i v budoucích letech, si vláda rozpouští do běžných výdajů státního rozpočtu,“ uvedl první místopředseda ODS.
„Třetí klíčová věc: opouštíme dosavadní přísnou a v zákoně stanovenou trajektorii snižování strukturálního schodku. V příštím roce měla být tato země na 1,25 procenta HDP ve strukturálním schodku. A kam se posouváme? Posouváme se na mnohem slabší evropskou úroveň tří procent HDP. Proto vláda deklaruje, že příští rok máme být někde na 2,8, 2,9 procenta, to znamená těsně pod evropskou hranicí. 1,25 procenta, nebo 2,8, 2,9 procenta je velmi výrazný rozdíl,“ řekl Haas.
„A čtvrtá věc. My jsme nikdy nezpochybňovali únikovou doložku pro obranu, nezpochybňovali jsme únikovou doložku na klíčové investice typu jádra, typu základní dálniční sítě a tak dále. Ale v těch měkkých únikových doložkách jsou odhadem schovány další 3 až 4 biliony korun, o kterých se budeme tvářit, že tento dluh vlastně neexistuje. Takže to jsou čtyři klíčové věcné argumenty, proč celé jaro upozorňujeme, že rozvolnění rozpočtové odpovědnosti je jednou ze tří největších hrůz této vlády,“ uzavřel první místopředseda občanských demokratů.