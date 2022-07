Ekonomický expert ODS Skopeček odmítá plán zdanit energetické firmy. Navrhuje připlácení u lékaře

„Sektorovou daní bychom vyslali do světa zprávu, že nemáme stabilní, férové a předvídatelné daňové prostředí,“ líčí Skopeček v rozhovoru pro Lidovky.cz s tím, že by to mohlo některé investory odradit.

Škrtat se dle něj má ve státních výdajích. Nebál by se oprášit zavedení vyšší spoluúčasti pacienta ve zdravotnictví, kterou už v podobě 30korunového poplatku za návštěvu lékaře zavedla vláda Mirka Topolánka. „Pokud chceme mít nejlepší dostupnou léčbu v případě vážných nemocí, budeme si muset na léky pro léčení banálních nemocí připlatit,“ míní Skopeček.

Vládě by se miliardy navíc z daní hodily. Už kvůli mimořádným výdajům na uprchlíky z Ukrajiny či kompenzacím za zdražující energie. I ODS premiéra Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury připouští, že by vybrané sektory víc zdanila – ač je to zásah do ideologické DNA strany. Návrh má být hotový na konci července.